Mitsubishi представила обновленный Outlander 2026 года с новым мягким гибридом

Вместо старого двигателя мощностью 184 л.с. обновленный Outlander получил 1,5-литровый турбодвигатель. И хотя двигатель с аналогичным объемом есть в линейке Nissan, данный агрегат был полностью разработан инженерами Mitsubishi, отмечает Carscoops.

Он работает в паре с 48-вольтовой системой “мягкого” гибрида, а суммарная мощность установки теперь составляет 130 кВт (174 л.с.), а крутящий момент достигает 279 Нм. Хотя крутящий момент вырос по сравнению с предшественником (245 Нм), показатели расхода топлива изменились не слишком существенно.

По данным производителя, в городском цикле кроссовер потребляет около 9 литров на 100 километров, на трассе – 7,6 литра, а в смешанном цикле – примерно 8,4 литра на 100 км. Это лишь на 0,3–0,7 литра меньше, чем у чисто бензиновой прошлогодней версии.

Комплектации и специальные издания

Линейка 2026 года пополнилась новой версией LE, которая предлагает оптимальный баланс цены и оснащения. Она включает 20-дюймовые черные легковые диски, датчики дождя, подогрев зеркал и салон из искусственной кожи. Внутри появилось водительское сиденье с электрорегулировкой в восьми направлениях и беспроводная зарядка для смартфона. Кроме базовых моделей, Mitsubishi предлагает три тематические версии:

Ralliart: доступна только с полным приводом, имеет спортивную графику на кузове, специальные брызговики, спойлер и фирменную кнопку запуска двигателя. Trail Edition: ориентирована на любителей активного отдыха, отличается 18-дюймовыми колесами, черной хромированной отделкой и всесезонными ковриками в салоне. Black Edition: топовое исполнение на базе версии SEL, предлагающее 20-дюймовые черные диски и премиальную обивку сидений из полуанилиновой кожи.

Ценовая политика и старт продаж

Стоимость базовой версии Outlander ES несколько возросла до 29 995 долларов. Самая дорогая версия Black Edition с полным приводом будет стоить 44 845 долларов.

