Mitsubishi официально анонсировала возвращение культового внедорожника Pajero

Анонс Mitsubishi Pajero
Свежий анонс от производителя полностью подтверждает эти сроки, сопровождаясь заявлением, что разработка требовала терпения каждый час каждого дня, пока инженеры наконец не сделали все правильно, создав продукт, который станет чем-то большим, чем было раньше.
Опубликованное на глобальном вебсайте компании динамическое изображение не раскрывает всех деталей, однако позволяет оценить общий вектор развития дизайна и ключевые технические решения будущего флагмана.
Стилистические заимствования и особенности внешнего вида
Обнародованный тизер демонстрирует характерную архитектуру передней части кузова, которую ранее уже замечали на тщательно закамуфлированных тестовых прототипах во время дорожных испытаний в начале 2026 года. Судя по элементам освещения, новый Pajero позаимствует ключевые стилистические черты сразу у двух современных представителей марки – актуального серийного пикапа L200 (Triton) и концептуального кроссовера Elevance.
Визуальный образ нового внедорожника будут формировать массивная вертикальная решетка радиатора, подчеркивающая брутальный статус модели и сложная головная оптика с оригинальными Т-образными блоками фар. Производитель официально подтвердил, что на некоторых международных рынках автомобиль сохранит свое историческое альтернативное название Montero, которое традиционно использовалось для этой линейки в прошлом.
Техническая база и рамная конструкция от пикапа Triton
Несмотря на современные тенденции перехода на несущие кузова, новое поколение Pajero останется бескомпромиссным рамным внедорожником. В основу автомобиля положена прочная платформа от пикапа L200 (Triton). Поскольку производство грузовика полностью сосредоточено на заводах в Таиланде, существует высокая вероятность, что выпуск нового рамного внедорожника также наладят на предприятиях в Юго-Восточной Азии.
В техническом плане автомобиль получил проверенную временем фирменную систему постоянного полного привода SuperSelect II. Что касается моторной гаммы, то, вопреки ожиданиям, новинка может не получить топовый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом от пикапа мощностью 201 л.с. и 470 Нм крутящего момента.
Вместо этого рассматривается вариант использования менее мощной версии силового агрегата с одинарным турбонаддувом, которая сейчас устанавливается на родственный Pajero Sport. Этот турбодизель выдает 178 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента, работая в паре с современной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
География продаж и историческое наследие легенды
- Пока остается открытым вопрос о возвращении модели на рынок Соединенных Штатов, где внедорожник ранее успешно продавался под названием Montero. В свое время автомобиль дебютировал на зарубежных рынках в 1983 году – через два года после старта производства в Японии. Сначала покупателям предлагали исключительно компактную двухдверную версию, однако уже в 1989 модельном году компания выпустила практичный четырехдверный вариант. Из американских автосалонов модель окончательно исчезла в 2006 году, что произошло примерно за 15 лет до того, как ее производство было полностью прекращено на остальных мировых рынках.
- Сегодня линейка брендов в Северной Америке серьезно ограничена кроссоверами Outlander, Outlander Sport и Eclipse Cross, тогда как утилитарные внедорожники типа Pajero Sport и Destinator полностью отсутствуют в дилерской сети. За всю сорокалетнюю историю существования оригинального семейства Mitsubishi сумела реализовать более 3,3 миллиона единиц этого внедорожника. Пик коммерческого успеха модели пришелся на период между 1988 и 2002 годами, когда ежегодные объемы продаж стабильно превышали отметку в 100 000 автомобилей, демонстрируя незначительное падение лишь в 1998, 1999 и 2001 годах.