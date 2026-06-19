Mitsubishi вскоре представит новый Pajero: дилерам уже показали реальный автомобиль

В целом в рамках новой стратегии развития дилерам продемонстрировали целый ряд перспективных моделей, разработанных для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в японский бренд на американском рынке, отмечает Carscoops.

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Pajero возвращается

Основной акцент запланированных презентаций был сделан на масштабном изменении философии дизайна и внутреннего пространства будущих автомобилей. Новый флагманский внедорожник Montero (Pajero) получил современный, брутальный и высококлассный салон.

Эргономические изменения коснулись и кузова: в отличие от предыдущих поколений Pajero, в новой версии традиционные задние двери с боковыми петлями и внешнее запасное колесо заменили на обычные двери багажника, открывающиеся вверх.

Изменения для других моделей

Обновления коснулись и семейства Outlander: будущий Outlander Sport заметно увеличится в размерах, получит узкие светодиодные фары и полностью цифровую кабину с расширенными мультимедийными возможностями.

Кроссоверы и внедорожники марки переходят на совершенно новые технические платформы, где приоритетом станут геометрическая проходимость и энергоэффективность. Руководство компании подтвердило, что все автомобили, которые появятся после 2027 года, будут электрифицированными – бренд будет делать ставку на экономичные гибридные силовые установки.

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Будущая линейка предлагает следующие характеристики для модификаций:

Возрожденный флагман Montero (Pajero): рамный внедорожник будет базироваться на прочной архитектуре пикапа Triton. Автомобиль получил квадратный силуэт, просторный салон с тремя рядами сидений и значительный дорожный просвет на уровне 305 мм, что обеспечивает бескомпромиссные внедорожные возможности. Переднюю часть украсит сплошная световая панель с вертикальными фарами, а сзади появятся Т-образные фонари.

Экстремальный Outlander 2027 года: внедорожная версия текущей модели выйдет с увеличенным клиренсом, усовершенствованной энергоемкой подвеской, более массивным защитным обвесом кузова и модернизированной системой полного привода.

Новое поколение Outlander и Outlander Sport (2028 год): модели перейдут на полностью новую платформу собственной разработки Mitsubishi, отказавшись от текущей архитектуры альянса Nissan-Renault. Модификация Sport дополнительно получит вездеходные шины, открытые эвакуационные крюки и интегрированный защитный каркас.

Новый среднеразмерный пикап (2029 год): автомобиль будет построен на рамной платформе Nissan Frontier следующего поколения. Однако модель получит уникальный фирменный стиль Mitsubishi, собственный интерьер и оригинальные настройки управляемости.

Официальный дебют совершенно нового Pajero запланирован уже на эту осень, тогда как коммерческий запуск остальных разработок растянется до 2030 года.