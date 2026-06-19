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Mitsubishi вскоре представит новый Pajero: дилерам уже показали реальный автомобиль

Модельный ряд компании Mitsubishi уже давно нуждался в радикальном обновлении. Теперь ситуация обещает кардинально измениться. На закрытом предварительном показе недалеко от Чикаго автопроизводитель представил дилерам новый Pajero, который должен вернуться на некоторые рынки под названием Montero.
Новый Mitsubishi Pajero с рамной конструкцией возвращается на рынок: первые подробности и фото

ФОТО: Carscoops|

Прототип Mitsubishi Pajero

Данила Северенчук
logo19 июня, 19:30
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В целом в рамках новой стратегии развития дилерам продемонстрировали целый ряд перспективных моделей, разработанных для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в японский бренд на американском рынке, отмечает Carscoops.

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Pajero возвращается

Основной акцент запланированных презентаций был сделан на масштабном изменении философии дизайна и внутреннего пространства будущих автомобилей. Новый флагманский внедорожник Montero (Pajero) получил современный, брутальный и высококлассный салон.

Эргономические изменения коснулись и кузова: в отличие от предыдущих поколений Pajero, в новой версии традиционные задние двери с боковыми петлями и внешнее запасное колесо заменили на обычные двери багажника, открывающиеся вверх.

Изменения для других моделей

Обновления коснулись и семейства Outlander: будущий Outlander Sport заметно увеличится в размерах, получит узкие светодиодные фары и полностью цифровую кабину с расширенными мультимедийными возможностями.

Кроссоверы и внедорожники марки переходят на совершенно новые технические платформы, где приоритетом станут геометрическая проходимость и энергоэффективность. Руководство компании подтвердило, что все автомобили, которые появятся после 2027 года, будут электрифицированными – бренд будет делать ставку на экономичные гибридные силовые установки.

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Будущая линейка предлагает следующие характеристики для модификаций:

  • Возрожденный флагман Montero (Pajero): рамный внедорожник будет базироваться на прочной архитектуре пикапа Triton. Автомобиль получил квадратный силуэт, просторный салон с тремя рядами сидений и значительный дорожный просвет на уровне 305 мм, что обеспечивает бескомпромиссные внедорожные возможности. Переднюю часть украсит сплошная световая панель с вертикальными фарами, а сзади появятся Т-образные фонари.
  • Экстремальный Outlander 2027 года: внедорожная версия текущей модели выйдет с увеличенным клиренсом, усовершенствованной энергоемкой подвеской, более массивным защитным обвесом кузова и модернизированной системой полного привода.
  • Новое поколение Outlander и Outlander Sport (2028 год): модели перейдут на полностью новую платформу собственной разработки Mitsubishi, отказавшись от текущей архитектуры альянса Nissan-Renault. Модификация Sport дополнительно получит вездеходные шины, открытые эвакуационные крюки и интегрированный защитный каркас.
  • Новый среднеразмерный пикап (2029 год): автомобиль будет построен на рамной платформе Nissan Frontier следующего поколения. Однако модель получит уникальный фирменный стиль Mitsubishi, собственный интерьер и оригинальные настройки управляемости.

Официальный дебют совершенно нового Pajero запланирован уже на эту осень, тогда как коммерческий запуск остальных разработок растянется до 2030 года.

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