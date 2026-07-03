Mitsubishi оновила свій найдоступніший седан

Актуальне покоління цієї субкомпактної моделі вперше дебютувало у 2011 році, а отже базовій конструкції вже 15 років. Це значний термін для цього сегмента, адже більшість конкурентів встигли змінити кілька генерацій. Для підтримки актуальності машини виробник проводив рестайлінг у 2015 та 2019 роках, а тепер підготував пакет оновлень зразка 2026 року, пише Carscoops.

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Автомобіль отримав нову агресивну решітку радіатора, яка своїми лініями натякає на стилістику Lancer Evolution, що вже знятий з виробництва. Також дизайнери переробили фірмові елементи візуальної концепції Dynamic Shield – тепер вони стали товстішими і замість хромованого покриття отримали матове чорне оздоблення.

Фари та повітрозабірники переднього бампера з інтегрованими протитуманними ліхтарями перейшли у спадок від версії 2019 року. Хетчбек Mirage аналогічних стилістичних змін наразі не отримав.

Оснащення салону та системи безпеки

Інтер'єр оновленого седана залишився без кардинальних змін. На центральній консолі встановлено знайомий 7-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважального комплексу, який сусідує з класичною аналоговою панеллю приладів. До списку доступного обладнання автомобіля входять:

система безключового доступу та іммобілайзер;

круїз-контроль;

система автоматичного запуску та зупинки двигуна старт-стоп;

задній центральний підлокітник із вбудованими підсклянниками;

комплект для оперативного ремонту автомобільних шин.

Електронні асистенти безпеки пропонується лише у вищій комплектації під назвою Smart. Цей набір включає систему запобігання лобовому зіткненню під час руху на низьких швидкостях, а також систему запобігання випадковому або нерівномірному прискоренню. Остання функція використовує радіолокаційні датчики та здатна фіксувати перешкоди на відстані до 4 метрів попереду транспортного засобу.

Технічні характеристики

Під капотом автомобіля встановлено перевірений часом трициліндровий атмосферний бензиновий двигун MIVEC з робочим об'ємом у 1,2 літра. Силовий агрегат розвиває потужність 78 к.с. й 100 Нм крутного моменту. Тяга передається на передню вісь за допомогою безступінчастого варіатора (CVT).

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