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Mitsubishi оновила свій найдоступніший седан

Компанія Mitsubishi представила планове оновлення для моделі Attrage, яка на певних ринках відома під назвою Mirage. Автомобіль отримав більш спортивне оформлення передньої частини кузова, тоді як технічна складова та версія хетчбек поки що зберегли колишній вигляд.
Представлено оновлений седан Mitsubishi Attrage: фото та характеристики

ФОТО: Mitsubishi|

Mitsubishi Attrage

Данило Северенчук
logo3 липня, 17:00
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Актуальне покоління цієї субкомпактної моделі вперше дебютувало у 2011 році, а отже базовій конструкції вже 15 років. Це значний термін для цього сегмента, адже більшість конкурентів встигли змінити кілька генерацій. Для підтримки актуальності машини виробник проводив рестайлінг у 2015 та 2019 роках, а тепер підготував пакет оновлень зразка 2026 року, пише Carscoops.

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Автомобіль отримав нову агресивну решітку радіатора, яка своїми лініями натякає на стилістику Lancer Evolution, що вже знятий з виробництва. Також дизайнери переробили фірмові елементи візуальної концепції Dynamic Shield – тепер вони стали товстішими і замість хромованого покриття отримали матове чорне оздоблення.

Фари та повітрозабірники переднього бампера з інтегрованими протитуманними ліхтарями перейшли у спадок від версії 2019 року. Хетчбек Mirage аналогічних стилістичних змін наразі не отримав.

Оснащення салону та системи безпеки

Інтер'єр оновленого седана залишився без кардинальних змін. На центральній консолі встановлено знайомий 7-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважального комплексу, який сусідує з класичною аналоговою панеллю приладів. До списку доступного обладнання автомобіля входять:

  • система безключового доступу та іммобілайзер;
  • круїз-контроль;
  • система автоматичного запуску та зупинки двигуна старт-стоп;
  • задній центральний підлокітник із вбудованими підсклянниками;
  • комплект для оперативного ремонту автомобільних шин.

Електронні асистенти безпеки пропонується лише у вищій комплектації під назвою Smart. Цей набір включає систему запобігання лобовому зіткненню під час руху на низьких швидкостях, а також систему запобігання випадковому або нерівномірному прискоренню. Остання функція використовує радіолокаційні датчики та здатна фіксувати перешкоди на відстані до 4 метрів попереду транспортного засобу.

Технічні характеристики

Під капотом автомобіля встановлено перевірений часом трициліндровий атмосферний бензиновий двигун MIVEC з робочим об'ємом у 1,2 літра. Силовий агрегат розвиває потужність 78 к.с. й 100 Нм крутного моменту. Тяга передається на передню вісь за допомогою безступінчастого варіатора (CVT).

Вартість

  • Офіційні продажі оновленого седана Attrage вже стартували на ринку Таїланду, де початкова ціна моделі становить 564 000 тайських батів (приблизно 17 000 доларів США).
  • Дорестайлінговий хетчбек Mirage оцінюється дещо дешевше – його вартість починається від 509 000 тайських батів (близько 15 300 доларів США).
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