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Mitsubishi обновила свой самый доступный седан

Компания Mitsubishi представила плановое обновление модели Attrage, которая на некоторых рынках известна под названием Mirage. Автомобиль получил более спортивный облик передней части кузова, тогда как техническая часть и версия хэтчбек пока сохранили прежний вид.
Представлен обновленный седан Mitsubishi Attrage: фото и характеристики

ФОТО: Mitsubishi|

Mitsubishi Attrage

Данила Северенчук
logo3 июля, 17:00
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Текущее поколение этой субкомпактной модели впервые дебютировало в 2011 году, а значит, базовой конструкции уже 15 лет. Это значительный срок для данного сегмента, ведь большинство конкурентов успели сменить несколько поколений. Чтобы поддерживать актуальность модели, производитель проводил рестайлинг в 2015 и 2019 годах, а теперь подготовил пакет обновлений для модели 2026 года, пишет Carscoops.

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Автомобиль получил новую агрессивную решетку радиатора, которая своими линиями отсылает к стилистике Lancer Evolution, , который уже снят с производства. Также дизайнеры переработали фирменные элементы визуальной концепции Dynamic Shield –, теперь они стали толще и вместо хромированного покрытия получили матовую черную отделку.

Фары и воздухозаборники переднего бампера со встроенными противотуманными фарами унаследовали дизайн от версии 2019 года. Хэтчбек Mirage аналогичных стилистических изменений пока не получил.

Оснащение салона и системы безопасности

Интерьер обновленного седана остался без кардинальных изменений. На центральной консоли установлен знакомый 7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, который соседствует с классической аналоговой приборной панелью. В список доступного оборудования автомобиля входят:

  • система бесключевого доступа и иммобилайзер;
  • круиз-контроль;
  • система автоматического запуска и остановки двигателя «старт-стоп»;
  • задний центральный подлокотник со встроенными подстаканниками;
  • комплект для оперативного ремонта автомобильных шин.

Электронные системы безопасности предлагаются только в высшей комплектации под названием Smart. Этот набор включает систему предотвращения лобового столкновения при движении на низких скоростях, а также систему предотвращения случайного или неравномерного ускорения. Последняя функция использует радиолокационные датчики и способна фиксировать препятствия на расстоянии до 4 метров впереди транспортного средства.

Технические характеристики

Под капотом автомобиля установлен проверенный временем трехцилиндровый атмосферный бензиновый двигатель MIVEC рабочим объемом 1,2 литра. Силовой агрегат развивает мощность 78 к.с. и 100 Нм крутящего момента. Тяга передается на переднюю ось с помощью бесступенчатого вариатора (CVT).

Стоимость

  • Официальные продажи обновленного седана Attrage уже стартовали на рынке Таиланда, где стартовая цена модели составляет 564 000 тайских батов (примерно 17 000 долларов США).
  • Дорестайлинговый хэтчбек Mirage оценивается несколько дешевле –, его стоимость начинается от 509 000 тайских батов (около 15 300 долларов США).
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