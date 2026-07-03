Mitsubishi обновила свой самый доступный седан

Текущее поколение этой субкомпактной модели впервые дебютировало в 2011 году, а значит, базовой конструкции уже 15 лет. Это значительный срок для данного сегмента, ведь большинство конкурентов успели сменить несколько поколений. Чтобы поддерживать актуальность модели, производитель проводил рестайлинг в 2015 и 2019 годах, а теперь подготовил пакет обновлений для модели 2026 года, пишет Carscoops.

Читайте также: Mitsubishi вскоре представит новый Pajero: дилерам уже показали реальный автомобиль

Автомобиль получил новую агрессивную решетку радиатора, которая своими линиями отсылает к стилистике Lancer Evolution, , который уже снят с производства. Также дизайнеры переработали фирменные элементы визуальной концепции Dynamic Shield –, теперь они стали толще и вместо хромированного покрытия получили матовую черную отделку.

Фары и воздухозаборники переднего бампера со встроенными противотуманными фарами унаследовали дизайн от версии 2019 года. Хэтчбек Mirage аналогичных стилистических изменений пока не получил.

Оснащение салона и системы безопасности

Интерьер обновленного седана остался без кардинальных изменений. На центральной консоли установлен знакомый 7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, который соседствует с классической аналоговой приборной панелью. В список доступного оборудования автомобиля входят:

система бесключевого доступа и иммобилайзер;

круиз-контроль;

система автоматического запуска и остановки двигателя «старт-стоп»;

задний центральный подлокотник со встроенными подстаканниками;

комплект для оперативного ремонта автомобильных шин.

Электронные системы безопасности предлагаются только в высшей комплектации под названием Smart. Этот набор включает систему предотвращения лобового столкновения при движении на низких скоростях, а также систему предотвращения случайного или неравномерного ускорения. Последняя функция использует радиолокационные датчики и способна фиксировать препятствия на расстоянии до 4 метров впереди транспортного средства.

Технические характеристики

Под капотом автомобиля установлен проверенный временем трехцилиндровый атмосферный бензиновый двигатель MIVEC рабочим объемом 1,2 литра. Силовой агрегат развивает мощность 78 к.с. и 100 Нм крутящего момента. Тяга передается на переднюю ось с помощью бесступенчатого вариатора (CVT).

Стоимость