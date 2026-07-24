Mitsubishi організувала закритий показ нового Pajero для власників моделей бренду

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Тизер нового Mitsubishi Pajero
Подія відбулася в межах заходу Star Camp 2026 в Асагірі Коген 30 травня, зазначає Carscoops. Присутні власники класичних версій Pajero відзначили, що новий позашляховик вдало поєднує міцність для бездоріжжя та преміальний стиль. Cудячи з кадрів, інтер'єр прототипу виконаний у бежевій кольоровій гамі з використанням м'яких на дотик матеріалів.
Комплектації, рамна платформа та технічні особливості
Згідно з витоком інформації з австралійських документів про гомологацію, опублікованими CarsGuide, новий Pajero буде доступний у чотирьох основних комплектаціях:
- GLX та GLS: практичні базові версії для щоденного використання;
- Exceed: розкішна модифікація з розширеним списком оснащення;
- GSR: версія з позашляховими акцентами в дизайні та спеціальним обладнанням.
У майбутньому також можлива поява флагманського виконання Pajero Ralliart, що стане відсилкою до спортивної історії моделі у ралі-рейдах "Дакар".
В основі нового Pajero лежить рамна архітектура, запозичена у пікапа Triton (L200), але з унікальною конструкцією салону та переналаштовою підвіскою для забезпечення більшого комфорту. Хоча очікується використання турбодизеля від пікапа, більш ймовірною є поява електрифікованих силових установок, оскільки Mitsubishi планує випустити п'ять класичних гібридів та п'ять плагін-гібридів у найближчі роки.
Світова прем'єра та конкуренти
- Офіційна світова прем'єра Mitsubishi Pajero відбудеться восени 2026 року.
- Перші поставки на ринок Австралії розпочнуться до кінця року, тоді як у Північній Америці модель з'явиться ближче до 2030 року під назвою Montero.
- Основними ринковими конкурентами нового позашляховика стануть Toyota Land Cruiser 300 та Nissan Patrol.