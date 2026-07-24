Mitsubishi організувала закритий показ нового Pajero для власників моделей бренду

Подія відбулася в межах заходу Star Camp 2026 в Асагірі Коген 30 травня, зазначає Carscoops. Присутні власники класичних версій Pajero відзначили, що новий позашляховик вдало поєднує міцність для бездоріжжя та преміальний стиль. Cудячи з кадрів, інтер'єр прототипу виконаний у бежевій кольоровій гамі з використанням м'яких на дотик матеріалів.

Комплектації, рамна платформа та технічні особливості

Згідно з витоком інформації з австралійських документів про гомологацію, опублікованими CarsGuide, новий Pajero буде доступний у чотирьох основних комплектаціях:

GLX та GLS: практичні базові версії для щоденного використання;

практичні базові версії для щоденного використання; Exceed: розкішна модифікація з розширеним списком оснащення;

розкішна модифікація з розширеним списком оснащення; GSR: версія з позашляховими акцентами в дизайні та спеціальним обладнанням.

У майбутньому також можлива поява флагманського виконання Pajero Ralliart, що стане відсилкою до спортивної історії моделі у ралі-рейдах "Дакар".

В основі нового Pajero лежить рамна архітектура, запозичена у пікапа Triton (L200), але з унікальною конструкцією салону та переналаштовою підвіскою для забезпечення більшого комфорту. Хоча очікується використання турбодизеля від пікапа, більш ймовірною є поява електрифікованих силових установок, оскільки Mitsubishi планує випустити п'ять класичних гібридів та п'ять плагін-гібридів у найближчі роки.

Світова прем'єра та конкуренти