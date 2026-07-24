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Mitsubishi організувала закритий показ нового Pajero для власників моделей бренду

Компанія Mitsubishi продовжує тизерну кампанію для нового Pajero, офіційний дебют якого заплановано на осінь. Після демонстрації світлового підпису та цифрової панелі приладів із трьома екранами, автовиробник провів секретний попередній перегляд серійного прототипу для ретельно відібраної групи клієнтів в Японії.
Mitsubishi показала новий Pajero 2027 року фанатам бренду на закритому заході

ФОТО: Mitsubishi|

Тизер нового Mitsubishi Pajero

Данило Северенчук
logo24 липня, 12:40
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Подія відбулася в межах заходу Star Camp 2026 в Асагірі Коген 30 травня, зазначає Carscoops. Присутні власники класичних версій Pajero відзначили, що новий позашляховик вдало поєднує міцність для бездоріжжя та преміальний стиль. Cудячи з кадрів, інтер'єр прототипу виконаний у бежевій кольоровій гамі з використанням м'яких на дотик матеріалів.

Комплектації, рамна платформа та технічні особливості

Згідно з витоком інформації з австралійських документів про гомологацію, опублікованими CarsGuide, новий Pajero буде доступний у чотирьох основних комплектаціях:

  • GLX та GLS: практичні базові версії для щоденного використання;
  • Exceed: розкішна модифікація з розширеним списком оснащення;
  • GSR: версія з позашляховими акцентами в дизайні та спеціальним обладнанням.

У майбутньому також можлива поява флагманського виконання Pajero Ralliart, що стане відсилкою до спортивної історії моделі у ралі-рейдах "Дакар".

В основі нового Pajero лежить рамна архітектура, запозичена у пікапа Triton (L200), але з унікальною конструкцією салону та переналаштовою підвіскою для забезпечення більшого комфорту. Хоча очікується використання турбодизеля від пікапа, більш ймовірною є поява електрифікованих силових установок, оскільки Mitsubishi планує випустити п'ять класичних гібридів та п'ять плагін-гібридів у найближчі роки.

Світова прем'єра та конкуренти

  • Офіційна світова прем'єра Mitsubishi Pajero відбудеться восени 2026 року.
  • Перші поставки на ринок Австралії розпочнуться до кінця року, тоді як у Північній Америці модель з'явиться ближче до 2030 року під назвою Montero.
  • Основними ринковими конкурентами нового позашляховика стануть Toyota Land Cruiser 300 та Nissan Patrol.
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