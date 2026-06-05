Mitsubishi розглядає можливість створення екстремальної позашляхової версії кросовера Outlander

Проте, попри глобальний статус моделі, потенційна новинка з високою ймовірністю взагалі не з'явиться на світових ринках, а створюється переважно як ексклюзивна пропозиція для австралійського регіону, пише Carscoops. Необхідність випуску подібної спецверсії зумовлена специфікою місцевого ринку.

Читайте також: Mitsubishi офіційно анонсувала повернення культового позашляховика Pajero

Наразі Outlander посідає другу сходинку за популярністю в сегменті середньорозмірних кросоверів Австралії, поступаючись лідерством лише бестселеру Toyota RAV4. Зважаючи на стрімке зростання світового інтересу до автомобілів із підвищеним рейтингом прохідності, вихід підготовленого заводського пакету для бездоріжжя допоможе зміцнити позиції японського бренду.

Потенційне партнерство та інженерні рішення

Під час створення згаданого пікапа Triton Raider японський автоконцерн активно співпрацював з відомим австралійським інженерним ательє Premcar. Керівництво Mitsubishi не виключає, що може знову залучити цю компанію для спільного доопрацювання Outlander.

Mitsubishi Triton Raider

Генеральний менеджер з продуктової стратегії Mitsubishi Брюс Хампель зазначив, що розробники докладають значних зусиль для забезпечення бездоганної якості нових продуктів як самостійно, так і за підтримки фахівців із Premcar. Водночас він підкреслив, що остаточного рішення щодо залучення сторонніх підрядників ще не прийнято, і компанія цілком спроможна спроєктувати таку модифікацію власними силами.

Чого очікувати від майбутньої серії Raider

Хампель натякнув, що успішний досвід використання суббренда Raider може бути масштабований і на інші автомобільні лінійки компанії. За його словами, Outlander ідеально позиціонований для того, щоб пройти аналогічний процес підготовки до суворих умов експлуатації.

У разі схвалення проекту у серійне виробництво, оновлений позашляховик отримає суттєві технічні та візуальні зміни, серед яких посилена конструкція переднього та заднього бамперів, помітно розширені пластикові арки коліс для захисту кузова, комплект масивних покришок із глибоким позашляховим протектором та модернізовані та посилені компоненти системи підвіски.

Окрім цього, під час проєктування екстремального кросовера інженери планують врахувати технічний досвід та уроки, отримані під час поточної розробки абсолютно нового покоління легендарного позашляховика Pajero, щоб успішно інтегрувати частину цих рішень в архітектуру Outlander.