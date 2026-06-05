Mitsubishi рассматривает возможность создания экстремальной внедорожной версии кроссовера Outlander

Однако, несмотря на глобальный статус модели, потенциальная новинка с высокой вероятностью вообще не появится на мировых рынках, а создается преимущественно как эксклюзивное предложение для австралийского региона, пишет Carscoops. Необходимость выпуска подобной спецверсии обусловлена спецификой местного рынка.

Читайте также: Mitsubishi официально анонсировала возвращение культового внедорожника Pajero

Сейчас Outlander занимает вторую строчку по популярности в сегменте среднеразмерных кроссоверов Австралии, уступая лидерство только бестселлеру Toyota RAV4. Учитывая стремительный рост мирового интереса к автомобилям с повышенным рейтингом проходимости, выход подготовленного заводского пакета для бездорожья поможет укрепить позиции японского бренда.

Потенциальное партнерство и инженерные решения

При создании упомянутого пикапа Triton Raider японский автоконцерн активно сотрудничал с известным австралийским инженерным ателье Premcar. Руководство Mitsubishi не исключает, что может вновь привлечь эту компанию для совместной доработки Outlander.

Mitsubishi Triton Raider

Генеральный менеджер по продуктовой стратегии Mitsubishi Брюс Хампель отметил, что разработчики прилагают значительные усилия для обеспечения безупречного качества новых продуктов как самостоятельно, так и при поддержке специалистов из Premcar. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о привлечении сторонних подрядчиков еще не принято, и компания вполне способна спроектировать такую модификацию собственными силами.

Чего ожидать от будущей серии Raider

Хампель намекнул, что успешный опыт использования суббренда Raider может быть масштабирован и на другие автомобильные линейки компании. По его словам, Outlander идеально позиционирован для того, чтобы пройти аналогичный процесс подготовки к суровым условиям эксплуатации.

В случае одобрения проекта в серийное производство, обновленный внедорожник получит существенные технические и визуальные изменения, среди которых усиленная конструкция переднего и заднего бамперов, заметно расширенные пластиковые арки колес для защиты кузова, комплект массивных покрышек с глубоким внедорожным протектором и модернизированные и усиленные компоненты системы подвески.

Кроме этого, при проектировании экстремального кроссовера инженеры планируют учесть технический опыт и уроки, полученные во время текущей разработки абсолютно нового поколения легендарного внедорожника Pajero, чтобы успешно интегрировать часть этих решений в архитектуру Outlander.