Міжнародне посвідчення водія: які документи потрібні та скільки воно діє

Міжнародне посвідчення підтверджує право керування транспортними засобами відповідних категорій за кордоном, однак не є самостійним документом. Воно дійсне лише разом із національним посвідченням водія.

Які документи потрібні

Для отримання або обміну міжнародного посвідчення водія необхідно звернутися до зручного територіального сервісного центру МВС.

Із собою потрібно мати:

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оригінал національного посвідчення водія та його копію;

паспорт громадянина України з відміткою про зареєстроване місце проживання або ID-картку разом із документом про місце проживання;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартку розміром 3,5 × 4,5 см на матовому папері.

Після перевірки документів оригінали національного посвідчення водія, паспорта або ID-картки та закордонного паспорта повертають заявнику. Українське водійське посвідчення при оформленні міжнародного не вилучають.

Міжнародне посвідчення видають без іспитів

Для отримання або обміну міжнародного посвідчення водія не потрібно складати теоретичний чи практичний іспит.

Документ видають строком на три роки, але не довше, ніж чинне національне посвідчення водія, на підставі якого його оформлено.

Строк надання послуги становить до 5 робочих днів із моменту подання необхідних документів. Міжнародне посвідчення видають власнику особисто під підпис.

Важливий нюанс: у міжнародному посвідченні зазначають серію та номер українського водійського посвідчення. Тому воно прив’язане до конкретного національного документа.

Якщо водій обміняв українські права, йому необхідно також замінити міжнародне посвідчення водія.

Коли можуть відмовити у видачі

Перед оформленням міжнародного посвідчення адміністратор сервісного центру перевіряє інформацію про заявника за державними реєстрами та базами даних.

Підставами для відмови можуть бути:

позбавлення права керування транспортними засобами або тимчасове обмеження такого права;

перебування заявника в розшуку;

встановлення факту підроблення національного посвідчення водія;

закінчення строку дії національного посвідчення на момент отримання міжнародного;

невідповідність персональних даних заявника інформації в державних реєстрах.

Що перевірити перед поїздкою за кордон

Перед поїздкою водієві варто перевірити, чи відповідає його національне посвідчення водія чинним міжнародним вимогам. Документ має містити персональні дані власника, інформацію про орган і дату видачі, строк дії, номер, фотографію, підписи та категорії транспортних засобів із відповідними датами.

Якщо українські права не відповідають міжнародним вимогам, у ГСЦ МВС рекомендують спочатку обміняти їх у сервісному центрі.

Для участі в міжнародному дорожньому русі українським водіям також рекомендують додатково оформити міжнародне посвідчення водія. Водночас під час керування за кордоном його необхідно мати разом із національними правами.