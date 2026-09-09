Международное водительское удостоверение: какие документы нужны и сколько оно действует

Международное удостоверение подтверждает право управления транспортными средствами соответствующих категорий за границей, однако не является самостоятельным документом. Оно действительно только вместе с национальным водительским удостоверением.

Какие документы нужны

Для получения или обмена международного водительского удостоверения необходимо обратиться к удобному территориальному. сервисного центра МВД.

С собой нужно иметь:

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оригинал национального водительского удостоверения и его копию;

паспорт гражданина Украины с отметкой о зарегистрированном месте жительства или ID-карте вместе с документом о месте жительства;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотографию размером 3,5×4,5 см на матовой бумаге.

После проверки документов оригиналы национального водительского удостоверения, паспорта или ID-карты и загранпаспорта возвращают заявителю. Украинское водительское удостоверение при оформлении международного не изымается.

Международное удостоверение выдают без экзаменов

Для получения или обмена международного водительского удостоверения не нужно сдавать теоретический или практический экзамен.

Документ выдают сроком на три года, но не дольше, чем действующее национальное водительское удостоверение, на основании которого он оформлен.

Срок предоставления услуги составляет до 5 рабочих дней с момента предоставления необходимых документов. Международное удостоверение выдается владельцу лично под подпись.

Важный нюанс: в международном удостоверении указывают серию и номер украинского водительского удостоверения. Поэтому он привязан к конкретному национальному документу.

Если водитель обменял украинские права, ему необходимо также заменить международное водительское удостоверение.

Когда могут отказать в выдаче

Перед оформлением международного удостоверения администратор сервисного центра проверяет информацию о заявителе по государственным реестрам и базам данных.

Основанием для отказа могут быть:

лишение права управления транспортными средствами или временное ограничение такого права;

пребывание заявителя в розыске;

установление факта подделки национального водительского удостоверения;

окончание срока действия национального удостоверения на момент получения международного;

несоответствие персональных данных заявителя информации в государственных реестрах.

Что проверить перед поездкой за границу

Перед поездкой водителю следует проверить, соответствует ли его национальное водительское удостоверение действующим международным требованиям. Документ должен содержать персональные данные владельца, информацию об органе и дате выдачи, сроке действия, номер, фотографию, подписи и категории транспортных средств с соответствующими датами.

Если украинские права не отвечают международным требованиям, в ГСЦ МВД советуют сначала обменять их в сервисном центре.

Для участия в международном дорожном движении украинским водителям также рекомендуют дополнительно оформить международное водительское удостоверение. В то же время при управлении за границей его необходимо иметь вместе с национальными правами.