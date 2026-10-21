Мобільні загони з кулеметами захищають ремонтників доріг від дронів

Компанія "Автомагістраль-Південь" завершує ремонт аварійних ділянок автошляху Павлоград – Токмак. Роботи виконували в умовах постійної загрози ударних російських безпілотників.

Найгірший стан покриття був на відрізку між Павлоградом і Троїцьким. Місцями асфальт зруйнувався повністю, а на решті ділянок утворилися численні тріщини.

Через критичний стан прифронтової дороги взимку проїзд міг стати неможливим. Звичайний ямковий ремонт уже не міг розв'язати проблему, тому на найбільш пошкоджених відрізках вирішили провести повноцінніші відновлювальні роботи.

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Що зробили дорожники

Під час ремонту фахівці виконали фрезерування залишків старого асфальтобетонного покриття, здійснили укладання двох шарів асфальтобетону, укріпили узбіччя.

Результат робіт:

15 відремонтованих карт;

ширина відновлених ділянок – 6-7 метрів;

загальна довжина відремонтованого покриття – 5,16 км.

І техніка, і люди у зоні ризику завдяки зенітникам не постраждали. Фото: Автомагістраль-Південь

Відновлення під прикриттям військових

Під час роботи над дорожньою технікою постійно кружляли російські ударні дрони. Для захисту ремонтної бригади військові організували прикриття: поруч чергували два пікапи, оснащені великокаліберними кулеметами.

Про наближення загрози дорожників попереджали по рації. Коли виникала небезпека, люди залишали техніку та перечікували загрозу в найближчих лісосмугах.

За інформацією компанії "Автомагістраль-Південь", завдяки такій допомозі цього разу обійшлося без втрат, люди й техніка не постраждали.

Ця траса для логістики важлива

Автошлях Т-04-08 сполучає Павлоград, Васильківку, Новомиколаївку, Оріхів і Токмак. Відновлення його найбільш пошкоджених ділянок має важливе значення для забезпечення проїзду та підтримання військової логістики в умовах війни.

Роботи на аварійних відрізках згаданої прифронтової дороги компанія планує завершити цього тижня.