Мобильные отряды с пулеметами защищают ремонтников дорог от дронов

Компания "Автомагистраль-Юг" завершает ремонт аварийных участков автодороги Павлоград – Токмак. Работы выполняли в условиях постоянной угрозы ударных русских беспилотников.

Худшее состояние покрытия было на отрезке между Павлоградом и Троицким. Местами асфальт разрушился полностью, а на остальных участках образовались многочисленные трещины.

Из-за критического состояния прифронтовой дороги зимой проезд мог стать невозможным. Обычный ямочный ремонт уже не мог решить проблему, поэтому на наиболее поврежденных отрезках решили провести более полноценные восстановительные работы.

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Что сделали дорожники

Во время ремонта специалисты выполнили фрезерование остатков старого асфальтобетонного покрытия, осуществили укладку двух слоев асфальтобетона, укрепили обочину.

Результат работ:

15 отремонтированных карт;

ширина восстановленных участков – 6-7 метров;

общая длина отремонтированного покрытия – 5,16 км.

И техника, и люди в зоне риска благодаря зенитчикам не пострадали. Фото: Автомагистраль-Юг

Восстановление под прикрытием военных

При работе над дорожной техникой постоянно кружили русские ударные дроны. Для защиты ремонтной бригады военные организовали прикрытие: рядом дежурили два пикапа, оснащенные крупнокалиберными пулеметами.

О приближающейся угрозе дорожников предупреждали по рации. Когда возникала опасность, люди покидали технику и пережидали угрозу в ближайших лесных полосах.

По информации компании "Автомагистраль-Юг", благодаря такой помощи в этот раз обошлось без потерь, люди и техника не пострадали.

Эта трасса для логистики важна

Автодорога Т-04-08 соединяет Павлоград, Васильковку, Новониколаевку, Орехов и Токмак. Восстановление его наиболее поврежденных участков имеет важное значение для обеспечения проезда и поддержание военной логистики в условиях войны.

Работы на аварийных отрезках упомянутой прифронтовой дороги компания планирует завершить на этой неделе.