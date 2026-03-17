Мотосезон наближається: які мотоцикли купують українці

За даними Інституту дослідження авторинку, у лютому 2026 року в Україні було зафіксовано 2869 реєстраційних операцій із мототехнікою. Хоча це менше, ніж торік, структура ринку показує цікаву тенденцію: покупці почали активніше готуватися до мотосезону, зокрема через імпорт вживаних мотоциклів з-за кордону.

До речі як скласти іспит на "права" для мотоцикла чи мопеда



Вторинний ринок залишається основою

Найбільшу частку ринку традиційно формують внутрішні перепродажі мототехніки.

У лютому таких операцій було 1419. Попри падіння на 25,8% порівняно із січнем і на 33,9% у річному вимірі, саме цей сегмент залишається фундаментом українського моторинку.

На вторинному ринку покупці найчастіше обирають перевірені бренди. Японські виробники продовжують сприйматися як своєрідна «тверда валюта» у світі мотоциклів. Саме тому техніка Honda та Yamaha стабільно очолює рейтинги популярності.

Водночас у масовому сегменті активно зростає частка бюджетних брендів. Китайські виробники, такі як Lifan та Geon, поступово завойовують покупців завдяки доступності, простій конструкції та дешевим запчастинам.

Цікаво, що серед популярних моделей з’являються і мотоцикли для активного відпочинку — зокрема ендуро. Це свідчить про зростання інтересу українців до мотоспорту та подорожей.

Імпорт уживаних мотоциклів різко зріс

Найдинамічнішим сегментом у лютому став імпорт вживаної мототехніки.

Порівняно із січнем він зріс одразу на 62,6%. Такий стрибок пояснюють сезонним фактором. Досвідчені покупці намагаються завезти мотоцикли заздалегідь, поки ціни ще не піднялися перед початком активного сезону.

У цьому сегменті беззаперечно домінують бренди, які формують світову мотокультуру. Найбільший попит мають Honda, Yamaha та Kawasaki.

Покупці, які шукають техніку за кордоном, зазвичай обирають або потужні дорожні мотоцикли, або туристичні моделі для подорожей.

Цікавою новинкою лютого стала поява перших електричних мотоциклів, зокрема моделей американського бренду Zero. Поки що таких випадків небагато, але вони свідчать про поступове проникнення глобального тренду електрифікації навіть у вузькі сегменти українського ринку.

Нові мотоцикли купують переважно бюджетні

Сегмент нових мотоциклів має зовсім іншу структуру попиту.

Тут домінують доступні бренди, орієнтовані на повсякденне використання або початковий рівень мотоспорту. У першій десятці продажів понад 90% моделей належать до бюджетного сегмента.

Найпопулярнішими стали бренди Kovi та Spark, які активно розвивають напрямок ендуро та кросових мотоциклів. Це ще раз підтверджує інтерес молодої аудиторії до активного відпочинку.

Водночас у топі нових мотоциклів залишається і один японський бренд — Honda. Його присутність у рейтингу показує, що частина покупців все ж готова платити більше за перевірену якість.

До речі які мотоцикли купували у січні 2026 року

Що це означає для ринку

Лютий 2026 року підтвердив, що український моторинок поступово переходить в активну фазу перед початком сезону.

Ринок поки що тримається на трьох ключових сегментах: внутрішньому обігу техніки, імпорті вживаних мотоциклів та стабільному попиті на бюджетні нові моделі.

Різке зростання імпорту вживаних байків може бути сигналом того, що у березні та квітні продажі мототехніки почнуть швидко зростати разом із початком нового мотосезону.