Мотосезон приближается: какие мотоциклы покупают украинцы

По данным Института исследования авторынка, в феврале 2026 года в Украине было зафиксировано 2869 регистрационных операций с мототехникой. Хотя это меньше, чем в прошлом году, структура рынка показывает интересную тенденцию: покупатели начали активнее готовиться к мотосезону, в частности из-за импорта подержанных мотоциклов из-за рубежа.

Вторичный рынок остается основой

Наибольшую долю рынка традиционно формируют внутренние перепродажи мототехники.

В феврале таких операций было 1419. Несмотря на падение на 25,8% по сравнению с январем и на 33,9% в годовом измерении, именно этот сегмент остается фундаментом украинского моторынка.

На вторичном рынке покупатели чаще всего выбирают проверенные бренды. Японские производители продолжают восприниматься как своеобразная "твердая валюта" в мире мотоциклов. Именно поэтому техника Honda и Yamaha стабильно возглавляет рейтинги популярности.

В то же время в массовом сегменте активно растет доля бюджетных брендов. Китайские производители, такие как Lifan и Geon, постепенно завоевывают покупателей благодаря доступности, простой конструкции и дешевым запчастям.

Интересно, что среди популярных моделей появляются и мотоциклы для активного отдыха - в частности эндуро. Это свидетельствует о росте интереса украинцев к мотоспорту и путешествий.

Импорт подержанных мотоциклов резко вырос

Самым динамичным сегментом в феврале стал импорт подержанной мототехники.

По сравнению с январем он вырос сразу на 62,6%. Такой скачок объясняют сезонным фактором. Опытные покупатели пытаются завезти мотоциклы заранее, пока цены еще не поднялись перед началом активного сезона.

В этом сегменте беспрекословно доминируют бренды, которые формируют мировую мотокультуру. Наибольшим спросом пользуются Honda, Yamaha и Kawasaki.

Покупатели, которые ищут технику за рубежом, обычно выбирают или мощные дорожные мотоциклы, или туристические модели для путешествий.

Интересной новинкой февраля стало появление первых электрических мотоциклов, в частности моделей американского бренда Zero. Пока таких случаев немного, но они свидетельствуют о постепенном проникновении глобального тренда электрификации даже в узкие сегменты украинского рынка.

Новые мотоциклы покупают преимущественно бюджетные

Сегмент новых мотоциклов имеет совсем другую структуру спроса.

Здесь доминируют доступные бренды, ориентированные на повседневное использование или начальный уровень мотоспорта. В первой десятке продаж более 90% моделей относятся к бюджетному сегменту.

Самыми популярными стали бренды Kovi и Spark, которые активно развивают направление эндуро и кроссовых мотоциклов. Это еще раз подтверждает интерес молодой аудитории к активному отдыху.

В то же время в топе новых мотоциклов остается и один японский бренд - Honda. Его присутствие в рейтинге показывает, что часть покупателей все же готова платить больше за проверенное качество.

Что это означает для рынка

Февраль 2026 года подтвердил, что украинский моторынок постепенно переходит в активную фазу перед началом сезона.

Рынок пока держится на трех ключевых сегментах: внутреннем обороте техники, импорте подержанных мотоциклов и стабильном спросе на бюджетные новые модели.

Резкий рост импорта подержанных байков может быть сигналом того, что в марте и апреле продажи мототехники начнут быстро расти вместе с началом нового мотосезона.