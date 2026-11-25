Як повідомляє видання Drive, остаточну крапку в історії концепту поставив шеф-дизайнер Hyundai Саймон Лоасбі під час автосалону в Лос-Анджелесі. За його словами, компанія вже мала готову глиняну модель для конвеєра, повністю розроблений екстер'єр та інтер'єр, але математика проєкту просто не зійшлася.

"Ми дійсно активно працювали над цією машиною", – зізнався Лоасбі журналістам. Проте він пояснив, що коли бізнес-модель спирається лише на одну нішеву модель із мізерними обсягами випуску, шансів на успішний запуск просто не залишається.

Спочатку планувалося, що тираж цього дводверного купе обмежать на рівні 200 екземплярів. Щоб виправдати колосальні витрати на розробку, цінник мав би бути астрономічним, а знайти достатню кількість покупців, готових віддати гроші рівня Ferrari за електромобіль від Hyundai, виявилося надто ризикованою ідеєю.

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Заміна знайдена: що запропонує Genesis

Хоча фанати бренду засмучені втратою N Vision 74, концерн Hyundai Motor Group не залишить ринок без яскравого флагмана. Роль гало-кара візьме на себе преміальний підрозділ Genesis зі своїм майже серійним концептом Magma GT. Цей автомобіль отримає класичний підхід до продуктивності замість складних водневих технологій.

Під капотом Magma GT розмістять потужний V8 із подвійним турбонаддувом, який видаватиме близько 800 кінських сил. З такими характеристиками новинка від Genesis стане повноцінним конкурентом для визнаних лідерів сегмента, таких як McLaren 750S та Ferrari 296 GTB. Тож якщо воднева мрія не здійснилася, бензинова альтернатива виглядає не менш інтригуюче.

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