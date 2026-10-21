Митниця в мікроавтобусі: на Закарпатті запустили перший в Україні автономний пункт пропуску

Як повідомляє Закарпатська митниця на своїй офіційній сторінці, інноваційний проєкт реалізували спільно з профільним департаментом цифровізації Держмитслужби. Пілотний запуск та тестування комплексу відбулися на відомому митному посту Тиса.

Головна фішка нового комплексу полягає у його абсолютній незалежності від зовнішніх умов. Пересувний пункт отримав потужну систему автономного живлення та інтегрований термінал Starlink.

Це означає, що інспектори мають постійний швидкісний доступ до баз даних навіть там, де взагалі немає мобільного покриття чи дротового інтернету. Такий підхід гарантує, що оформлення критичного імпорту, експорту та гуманітарки не зупиниться ні на хвилину через ворожі обстріли інфраструктури.

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Оперативність та безпека логістики

Окрім стійкості до блекаутів, мобільний офіс дає змогу митникам працювати безпосередньо на місцях фактичного знаходження вантажів. Його можна швидко розгорнути під час виїзних операцій або у разі надзвичайних ситуацій на стаціонарних пунктах пропуску.



Перший в Україні мобільний пост митного оформлення показав гарні результати й цей досвід можуть поширити. Фото: Закарпатська митниця

Нагадаємо, що паралельно з модернізацією митних процедур держава дбає і про безпеку водіїв. Як уже повідомлялося на нашому сайті, на під'їзних дорогах та територіях пунктів пропуску у п'яти областях України незабаром встановлять 135 мобільних укриттів.

Крім того, через постійні російські атаки на прикордонну інфраструктуру Мінінфраструктури розглядає можливість перенесення деяких контрольних пунктів на територію сусідніх держав. Це дозволить уникнути скупчення транспорту в небезпечних зонах та суттєво пришвидшити логістику.