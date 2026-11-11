На аукціоні продали трековий гіперкар Ferrari 499P Modificata за 10 мільйонів доларів

Як повідомляє видання Classic Driver, торги за цей ексклюзивний лот організував аукціонний дім Gooding Christie’s 8 листопада 2026 року. Підсумкова вартість автомобіля, враховуючи всі комісійні збори покупця, зупинилася на позначці трохи менше ніж 10 мільйонів доларів.

Виставлений на продаж екземпляр практично не бачив треку і зберігся в ідеальному стані. Ця модель належить до дуже обмеженої партії, яку італійці випустили спеціально для своїх найбагатших клієнтів, хоча точний тираж гіперкара компанія тримає в секреті.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сервіс королівського рівня

Головна фішка цієї покупки полягає в тому, що новий власник не зможе просто поставити машину у свій гараж. За умовами контракту, гіперкар залишатиметься на базі в Маранелло щонайменше до грудня 2028 року.

Натомість покупець стає учасником елітної програми Sport Prototipi Clienti. Це означає, що Ferrari бере на себе абсолютно всі клопоти: від технічного обслуговування складного гоночного механізму до його транспортування на міжнародні автодроми.

Власнику залишається лише прилетіти на трек, одягнути шолом і насолоджуватися пілотуванням боліда, який тричі підкорював легендарний марафон у Ле-Мані. Під час заїздів клієнта супроводжуватиме професійна команда інженерів та механіків заводської стайні.

Осінній бум на ексклюзивні авто

Нагадаємо, що ця осінь виявилася надзвичайно щедрою на гучні автомобільні аукціони. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно інший власник рідкісного Ferrari Daytona SP3 зірвав справжній куш, продавши свій суперкар за рекордні 18,5 мільйона доларів. А от якісну репліку легендарної моделі 330 P4 пустили з молотка за скромніші 600 тисяч доларів, хоча покупцеві доведеться добряче попітніти з її легалізацією.

Крім того, колекціонери активно полюють і на інші унікальні машини. Зокрема, на торги виставили єдиний у світі 1058-сильний гіперкар Galpin GTR1 зі скандальним минулим, а також один із шести існуючих родстерів Mercedes-Benz SLR McLaren, доопрацьованих заводським підрозділом британської марки.