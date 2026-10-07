На Черкащині оштрафували підприємство на два мільйони гривень за продаж пального

На Черкащині податківці виявили підприємство, яке здійснювало оптову торгівлю пальним без трьох необхідних ліцензій. За результатами перевірки ДПС нарахувала компанії штрафні санкції на загальну суму 2,2 млн грн. Про це повідомило Головне управління ДПС у Черкаській області.

Пальне продавали без трьох паперів

Порушення виявили працівники управління контролю за підакцизними товарами під час контрольно-перевірочних заходів у сфері обігу пального.

Податківці встановили, що суб’єкт господарювання здійснював оптову торгівлю пальним за місцем оптової торгівлі без трьох обов’язкових ліцензій.

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Відповідно до статті 29 Закону України №3817-IX, право на оптову торгівлю пальним підтверджується відповідною ліцензією. Причому документ має оформлюватися на кожне окреме місце оптової торгівлі пальним.

ДПС відзвітувала про штраф, але не пояснила деталей

Попри значну суму санкцій, повідомлення податкової містить мінімум конкретної інформації про саме порушення.

ДПС не називає підприємство, яке продавало пальне без ліцензій, не повідомляє, який саме обсяг пального проходив через місце торгівлі, протягом якого часу тривало порушення та які саме три ліцензії були відсутні.

Також із повідомлення незрозуміло, чи 2,2 млн грн уже фактично сплачено до бюджету, чи йдеться лише про суму нарахованих фінансових санкцій, яка може бути оскаржена підприємством.

Для державного органу, який звітує про боротьбу з нелегальним ринком пального, така інформація була б значно кориснішою за формальне повідомлення про черговий мільйонний штраф.

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Подібні звіти ДПС демонструють активність контролюючих органів, однак сам факт нарахування штрафу ще не означає, що підприємство припинило роботу та залишило споживачів без пального.

Для легального бізнесу ринку пального важливо не лише бачити суми санкцій, а й розуміти, чи справді нелегальні продавці залишають ринок після перевірок. ДПС вкотре нагадала учасникам ринку про необхідність дотримуватися законодавства під час операцій із підакцизними товарами.