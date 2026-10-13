На Київщині автозаправка отримала штраф у 360 тисяч гривень

Як повідомляє профільне видання enkorr із посиланням на Головне управління ДПС у Київській області, порушення зафіксували під час планових фактичних перевірок бізнесу. Фахівці відомства регулярно моніторять ринок, щоб виписувати штрафи.

Під час одного з таких рейдів інспектори натрапили на автомобільну газозаправну станцію, яка спокійно відпускала скраплений газ водіям. Проте під час перевірки документів з'ясувалося, що власники точки не мають одного з папірців – ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.



На Київщині нелегальну АГЗС оштрафували на 360 тис. грн

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скільки штраф

Податківці нагадують учасникам паливного ринку, що купувати дозволи вигідніше заздалегідь. За продаж пального без відповідної ліцензії законодавство передбачає фіксоване покарання.

За роздрібну торгівлю пальним без ліцензії передбачено штраф у розмірі 45 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного податкового року, – представники податкової служби.

Не перший випадок

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні рейди активно проходять і в інших регіонах. Зокрема, на Черкащині податківці виявили підприємство, яке займалося оптовим продажем пального одразу без трьох обов'язкових ліцензій.

Тоді за результатами перевірки компанії нарахували гігантські штрафні санкції на загальну суму 2,2 мільйона гривень. Це вкотре доводить, що легальна робота та вчасне оформлення документів завжди обходяться бізнесу дешевше, ніж спроби обдурити систему.