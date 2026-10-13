В Киевской области автозаправка получила штраф в 360 тысяч гривен

Как сообщает профильное издание enkorr Со ссылкой на Главное управление ГНС в Киевской области, нарушения зафиксировали во время плановых фактических проверок бизнеса. Специалисты ведомства регулярно мониторят рынок, чтобы выписывать штрафы.

Во время одного из таких рейдов инспекторы наткнулись на автомобильную газозаправочную станцию, которая спокойно отпускала сжиженный газ водителям. Однако во время проверки документов выяснилось, что владельцы точки не имеют одной из бумажек.– лицензии на право розничной торговли горючим.



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Сколько штраф

Налоговики напоминают участникам топливного рынка, что покупать разрешения выгоднее заранее. За продажу горючего без соответствующей лицензии законодательство предусматривает фиксированное наказание.

За розничную торговлю горючим без лицензии предусмотрен штраф в размере 45 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного налогового года,– представители налоговой службы.

Не первый случай

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные рейды активно проходят и в других регионах. В частности, в Черкасской области налоговики обнаружили предприятие, которое занималось оптовой продажей горючего сразу без трех обязательных лицензий.

Тогда по результатам проверки компании насчитали гигантские штрафные санкции на общую сумму 2,2 миллиона гривен. Это еще раз доказывает, что легальная работа и оформление документов всегда обходятся бизнесу дешевле, чем попытки обмануть систему.