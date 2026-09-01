На ремонті доріг Полтавщини чиновники вимагали "десятину": хто отримав підозри

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Десятина – не завжди про добро
За даними слідства, розмір неправомірної вигоди становив 10% від суми договору, а загалом було задокументовано отримання 29,9 млн грн.
Такі цифри наводить у своєму релізі Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У справі – дев’ять підозрюваних.
Серед тих, кому повідомили про підозру:
- колишній заступник голови Полтавської обласної ради;
- депутат Полтавської міської ради;
- посадовець Полтавської міської ради;
- двоє представників підрядних компаній.
Загалом у межах цього провадження про підозру повідомили дев’ятьом особам.
Гроші вимагали за дорожні підряди
За версією слідства, з квітня 2024 року до січня 2026 року депутат організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників підприємств, які укладали з Полтавською міською радою в особі управління житлово-комунального господарства договори на виконання ремонтних робіт.
Йдеться про ремонт вулично-дорожньої мережі, тротуарів, внутрішньоквартальних та прибудинкових територій, а також інших об’єктів Полтавської міської територіальної громади.
За даними правоохоронців, гроші вимагали за безперешкодне виконання вже укладених договорів, укладення нових, а також своєчасне прийняття та оплату виконаних робіт.
Хабар становив 10% від вартості договору
Слідство встановило, що неправомірна вигода становила 10% від суми укладеного договору – класична "десятина".
Правоохоронці заявляють, що документально підтверджено отримання чиновниками 29,9 млн грн.
До схеми, за даними слідства, депутат залучив довірену особу. Вона спілкувалася з представниками підприємств, вела облік отриманих коштів, а також займалася їх зняттям та передачею.
Підозра – це ще не вирок
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – залежно від ролі кожного з них.
Наразі досудове розслідування триває. В САП нагадали: повідомлення про підозру не означає доведеності вини. Остаточну оцінку діям підозрюваних має надати суд.