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На ремонті доріг Полтавщини чиновники вимагали "десятину": хто отримав підозри

НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі щодо хабарів за безперешкодне виконання договорів на ремонт доріг у Полтавській області. Справа вимальовується резонансною.
Приклад столичних хабарників надихнув полтавських чиновників

ФОТО: Колаж Авто24 |

Десятина – не завжди про добро

Валентин Ожго
logo1 вересня, 07:07
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За даними слідства, розмір неправомірної вигоди становив 10% від суми договору, а загалом було задокументовано отримання 29,9 млн грн.

Такі цифри наводить у своєму релізі Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У справі – дев’ять підозрюваних.

Серед тих, кому повідомили про підозру:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  • колишній заступник голови Полтавської обласної ради;
  • депутат Полтавської міської ради;
  • посадовець Полтавської міської ради;
  • двоє представників підрядних компаній.

Загалом у межах цього провадження про підозру повідомили дев’ятьом особам.

Гроші вимагали за дорожні підряди

За версією слідства, з квітня 2024 року до січня 2026 року депутат організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників підприємств, які укладали з Полтавською міською радою в особі управління житлово-комунального господарства договори на виконання ремонтних робіт.

Йдеться про ремонт вулично-дорожньої мережі, тротуарів, внутрішньоквартальних та прибудинкових територій, а також інших об’єктів Полтавської міської територіальної громади.

За даними правоохоронців, гроші вимагали за безперешкодне виконання вже укладених договорів, укладення нових, а також своєчасне прийняття та оплату виконаних робіт.

Хабар становив 10% від вартості договору

Слідство встановило, що неправомірна вигода становила 10% від суми укладеного договору – класична "десятина".

Правоохоронці заявляють, що документально підтверджено отримання чиновниками 29,9 млн грн.

До схеми, за даними слідства, депутат залучив довірену особу. Вона спілкувалася з представниками підприємств, вела облік отриманих коштів, а також займалася їх зняттям та передачею.

Підозра – це ще не вирок

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – залежно від ролі кожного з них.

Наразі досудове розслідування триває. В САП нагадали: повідомлення про підозру не означає доведеності вини. Остаточну оцінку діям підозрюваних має надати суд.

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