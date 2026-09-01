На ремонте дорог Полтавщины чиновники требовали "десятину": кто получил подозрения

По данным следствия, размер неправомерной выгоды составил 10% от суммы договора, а в общей сложности было задокументировано получение 29,9 млн грн.

Такие цифры приводит в своем релизе Специализированная антикоррупционная прокуратура. В деле – девять подозреваемых.

Среди тех, кому сообщили о подозрении:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

бывший заместитель председателя Полтавского областного совета;

депутат Полтавского городского совета;

чиновник Полтавского городского совета;

два представителя подрядных компаний.

В целом в рамках этого производство о подозрении сообщили девяти лицам.

Деньги требовали за дорожные подряды

По версии следствия, с апреля 2024 по январь 2026 депутат организовал вымогательство и получение неправомерной выгоды от представителей предприятий, которые заключали с Полтавским городским советом в лице управления жилищно-коммунального хозяйства договоры на выполнение ремонтных работ.

Речь идет о ремонт улично-дорожной сети, тротуаров, внутриквартальных и придомовых территорий, а также других объектов Полтавской городской территориальной громады.

По данным правоохранителей, деньги требовали за беспрепятственное исполнение уже заключенных договоров, заключение новых, а также своевременное принятие и оплату выполненных работ.

Взятка составляла 10% от стоимости договора

Следствие установило, что неправомерная выгода составила 10% суммы заключенного договора – классическая "десятина".

Правоохранители заявляют, что документально подтверждено получение чиновниками 29,9 млн. грн.

К схеме, по данным следствия, депутат привлек доверенное лицо. Она общалась с представителями предприятий, вела учет полученных средств, а также занималась их снятием и передачей.

Подозрение – это еще не приговор

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – в зависимости от роли каждого из них.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. В САП напомнили: уведомление о подозрении не означает доказанности вины. Окончательную оценку действиям подозреваемых должен дать суд.