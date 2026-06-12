Надпотужні зарядні станції BYD з'являться в Канаді раніше за автомобілі бренду

Такий крок свідчить про намір автовиробника створити повноцінну інфраструктуру, яка в майбутньому дозволить скласти серйозну конкуренцію американській компанії Tesla та її розгалуженій мережі Supercharger, пише Carscoops.

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Першим офіційним підтвердженням цих планів стала публікація компанією вакансії менеджера з розвитку бізнесу Flash Charging у Торонто. Новий керівник відповідатиме за розробку локальних фінансових моделей витрат і прибутку, а також залучатиме місцевих партнерів для модернізації канадської електромережі, яка має витримувати роботу обладнання нового покоління.

Технологія Flash Charging: 400 кілометрів за 5 хвилин

Презентована на початку року інноваційна технологія швидкої зарядки Flash Charging від BYD має вражаючу потужність 1500 кВт. Вона розрахована на роботу з автомобілями, які побудовані на базі прогресивної 1000-вольтової архітектури та оснащені акумуляторними батареями Blade другого покоління.

Головні переваги та технічні можливості нової системи:

Збільшення запасу ходу електромобіля на 400 км всього за 5 хвилин підключення;

Швидкість поповнення енергії, що повністю відповідає часу стандартної заправки паливом класичного авто з двигуном внутрішнього згоряння;

Зменшення навантаження на термінали завдяки високій пропускній здатності однієї точки.

Впровадження подібних технологій може докорінно змінити підхід до проектування майбутніх електромобілів. Можливість повернути сотні кілометрів пробігу за лічені хвилини нівелює потребу у встановленні величезних, важких і дорогих акумуляторних блоків великої місткості. Виробники зможуть випускати легші та доступніші машини з меншими батареями, оскільки водіям більше не доведеться турбуватися про тривалі зупинки для підзарядки під час далеких подорожей.

Глобальне розгортання інфраструктури BYD

На внутрішньому ринку Китаю компанія BYD продемонструвала безпрецедентні темпи будівництва інфраструктури. Наразі в КНР вже функціонує понад 6400 станцій надшвидкої зарядки, які покривають 319 міст країни. Тепер китайський гігант переносить цей успішний досвід на міжнародну арену, інвестуючи величезні кошти у глобальну мережу. За межами Китаю розширення відбуватиметься за наступним планом: