Сверхмощные зарядные станции BYD появятся в Канаде раньше, чем автомобили этой марки

Такой шаг свидетельствует о намерении автопроизводителя создать полноценную инфраструктуру,, которая в будущем позволит составить серьезную конкуренцию американской компании Tesla и ее разветвленной сети Supercharger, пишет Carscoops.

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Первым официальным подтверждением этих планов стала публикация компанией вакансии менеджера по развитию бизнеса Flash Charging в Торонто. Новый руководитель будет отвечать за разработку локальных финансовых моделей затрат и прибыли, а также привлекать местных партнеров для модернизации канадской электросети, которая должна выдерживать работу оборудования нового поколения.

Технология Flash Charging: 400 километров за 5 минут

Представленная в начале года инновационная технология быстрой зарядки Flash Charging от BYD обладает впечатляющей мощностью 1500 кВт. Она рассчитана на работу с автомобилями построенными на базе прогрессивной 1000-вольтовой архитектуры и оснащенными аккумуляторными батареями Blade второго поколения.

Основные преимущества и технические возможности новой системы:

Увеличение запаса хода электромобиля на 400 км всего за 5 минут подключения;

Скорость пополнения энергии, что полностью соответствует времени стандартной заправки топливом классического автомобиля с двигателем внутреннего сгорания;

Снижение нагрузки на терминалы благодаря высокой пропускной способности одной точки.

, Внедрение подобных технологий может коренным образом изменить подход к проектированию будущих электромобилей. Возможность восстановить сотни километров пробега за считанные минуты нивелирует необходимость в установке огромных и тяжелых аккумуляторных блоков большой емкости. Производители смогут выпускать более легкие и доступные машины с меньшими батареями, поскольку водителям больше не придется беспокоиться о длительных остановках для подзарядки во время дальних поездок.

Глобальное развертывание инфраструктуры BYD

На внутреннем рынке Китая компания BYD продемонстрировала беспрецедентные темпы строительства инфраструктуры. В настоящее время в КНР уже функционирует более 6400 станций сверхбыстрой зарядки,, которые охватывают 319 городов страны. Теперь китайский гигант переносит этот успешный опыт на международную арену, инвестируя огромные средства в глобальную сеть. За пределами Китая расширение будет происходить по следующему плану: