BYD готовит к выходу мощные спорткары под брендами Fang Cheng Bao и Denza

Речь идет о практическом семействе Formula S от суббренда Fang Cheng Bao, и о бескомпромиссном гиперкаре Denza Z, который демонстрирует рекордные для своего класса динамические характеристики, отмечает CarNewsChina.

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Лифтбек Formula S и универсал Formula S GT от Fang Cheng Bao

Суббренд Fang Cheng Bao (также известный как Leopard), который ранее специализировался исключительно на утилитарных внедорожниках, официально подал заявку на получение лицензий для продажи своих первых легковых моделей, чей рыночный дебют запланирован на третий квартал 2026 года.

Дизайн новинок во многом перекликается со стилистикой спортивной линейки Denza, что обусловлено внутренней унификацией концерна BYD. Поскольку на экспортных рынках машины Fang Cheng Bao часто переименовывают, есть высокая вероятность, что за пределами Китая это семейство будет продаваться под маркой Denza или непосредственно BYD.

Серия состоит из двух типов кузова:

Formula S: Элегантный четырехдверный лифтбек с закрытым обтекаемым передом, каплевидными фарами, полускрытыми дверными ручками и ромбовидными фонарями. Его габариты составляют 5060/1967/1483 мм при колесной базе 2960 мм. Снаряженная масса варьируется от 1999 до 2250 кг;

Formula S GT: Спортивный универсал типа шутинг-брейк с плоской линией крыши, рейлингами и вместительным багажным отсеком. Длина кузова составляет 5025 мм. Модель способна буксировать прицепы массой до 500 кг, а ее снаряженный вес составляет 2170–2280 кг.

Обе машины имеют LiDAR на крыше, что указывает на интеграцию передовой системы автономного вождения DiPilot 5.0. Базовая версия лифтбека комплектуется электромотором на задней оси мощностью 245 кВт (329 л.с.), а более мощный заднеприводный вариант выдает 300 кВт (402 л.с.). Он также является базовым для универсала GT.

Топовые полноприводные модификации обеих моделей оснащены дополнительным двигателем и выдают суммарную пиковую мощность 490 кВт (657 л.с.). Максимальная скорость автомобилей ограничена на отметке 240 км/ч, а питание обеспечивают литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы.

Экстремальная скорость: 1582-сильный суперкар Denza Z

Если бренд Denza ранее ассоциировался с комфортабельными минивэнами и кроссоверами, то новый проект Denza Z полностью меняет позиционирование марки. Этот бескомпромиссный спортивный электромобиль, ориентирован на водителя, выйдет на китайский рынок в июле 2026 года в двух модификациях кузова.

Технические и конструктивные отличия модификаций Denza Z:

Кабриолет оснащен мягким складным верхом, полускрытыми ручками дверей и 20-дюймовыми дисками с разноразмерными шинами (255/40 спереди и 265/40 сзади). Габариты составляют 4780/1990/1350 мм, что на 52 мм длиннее Mercedes-Benz AMG GT Coupe. Масса – 2290 кг;

оснащен мягким складным верхом, полускрытыми ручками дверей и 20-дюймовыми дисками с разноразмерными шинами (255/40 спереди и 265/40 сзади). Габариты составляют 4780/1990/1350 мм, что на 52 мм длиннее Mercedes-Benz AMG GT Coupe. Масса – 2290 кг; Родстер имеет жесткую крышу, полностью скрытые дверные ручки, черную отделку стоек и заниженный на 20 мм профиль кузова. Комплектуется шинами параметрами 255/40 спереди и 295/35 сзади. Его вес составляет 2220 кг, а скоростной предел достигает 300 км/ч;

имеет жесткую крышу, полностью скрытые дверные ручки, черную отделку стоек и заниженный на 20 мм профиль кузова. Комплектуется шинами параметрами 255/40 спереди и 295/35 сзади. Его вес составляет 2220 кг, а скоростной предел достигает 300 км/ч; Родстер со спортивным пакетом: данная модификация оснащена агрессивным аэродинамическим обвесом, что увеличивает общую длину машины до 4870 мм. Она оснащена гоночными шинами 275/35 ZR21 спереди и 325/30 ZR21 сзади. Массивное антикрыло на крышке багажника создает высокую прижимную силу, позволяя разгоняться до рекордных 350 км/ч.

Колоссальная динамика достигается благодаря передовой трехмоторной электрической архитектуре. На передней оси установлен один электродвигатель мощностью 500 кВт (670 л.с.), а заднюю ось приводят в движение два независимых мотора суммарной отдачей 680 кВт (912 л.с.).

Максимальная комбинированная мощность системы достигает впечатляющих 1180 кВт, что равняется 1582 лошадиным силам и значительно превосходит показатели лучших европейских спорткаров. По предварительным данным, разгон до 100 км/ч занимает всего 2 секунды. Суперкар питается от LFP-батареи и оснащен инновационной подвеской DiSus-M, технологией сверхбыстрой зарядки и автопилотом DiPilot 5.0.