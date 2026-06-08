BYD готовит новый флагманский седан: китайцы идут в премиум-сегмент

BYD готовит новый флагманский седан D-класса для своей линейки Dynasty, сообщает CnEVPost. Компания опубликовала официальные камуфлированные фото модели, которая может получить название Dahan - именно этот вариант сейчас лидирует среди названий, предложенных пользователями сообщества BYD.

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Новый седан станет старше Han

В линейке Dynasty флагманским седаном до сих пор был BYD Han. Это одна из самых известных моделей бренда, которая помогла BYD закрепиться не только в массовом, но и в дорогом сегменте китайского рынка.

Новый седан должен поднять планку выше. Это будет первый D-классовый флагманский седан в семье Dynasty. То есть речь идет не просто об обновлении Han, а об отдельной старшей модели, которая должна усилить премиальный имидж BYD.

Технические характеристики седана пока не раскрыты. Но сам факт появления такой модели хорошо показывает, куда движется BYD: компания больше не хочет быть только производителем доступных электромобилей и гибридов. Она стремится конкурировать в классах, где важны статус, комфорт, технологии и маржинальность.

Название еще выбирают

История с названием тоже показательна. На прошлой неделе BYD начала собирать предложения от пользователей по официальному названию нового седана. После нескольких этапов отбора в финал вышли шесть вариантов.

Наибольшую поддержку, по данным CnEVPost, сейчас имеет название Dahan, или “Большой Han”. Это логично: оно сохраняет связь с уже известным седаном Han, но одновременно сразу намекает на более высокий статус новой модели.

Для BYD такое название удобно еще и маркетингово. Han уже имеет репутацию успешного седана, а Dahan может стать его более дорогим и престижным продолжением.

Вместе с Datang он сформирует новую премиальную пару

Новый седан не будет одиноким в верхней части линейки Dynasty. Параллельно BYD готовит большой флагманский SUV Datang. Его официальный запуск запланирован в середине июня в городе Сиань, провинция Шэньси.

Datang уже открыл предзаказ в конце апреля. Стартовая цена составляет 250 000 юаней, а топовая версия доходит до 320 000 юаней. По курсу, приведенному CnEVPost, это примерно 36 970–47 300 долларов.

Спрос на SUV оказался очень сильным. В первые 24 часа предзаказы превысили 30 000 единиц, а за первые две недели - более 100 000 единиц. Для крупной премиальной модели это очень серьезный результат.

Премиум нужен BYD не только для имиджа

BYD продает огромное количество электромобилей и гибридов, но массовый сегмент имеет одну проблему: там очень жесткая ценовая конкуренция. В Китае последние годы идет настоящая ценовая война, и даже крупные производители вынуждены снижать цены, чтобы удержать долю рынка.

Именно поэтому премиальные модели для BYD важны не только как витрина технологий. Они могут помочь улучшить прибыльность. CnEVPost отмечает, что запуск флагманских моделей происходит на фоне резкого падения чистой прибыли BYD в первом квартале из-за ценовой войны и роста затрат в цепях поставок.

Иначе говоря, Dahan и Datang должны работать не только на престиж. Они должны зарабатывать больше с каждого проданного автомобиля.

Кстати BYD начинает продажи гибрида в Европе, способного преодолеть 1000 км на одном заряде

BYD снова наращивает продажи

Появление новых флагманов совпадает с восстановлением продаж BYD. В мае компания реализовала 383 453 автомобиля на новых источниках энергии. Это лишь на 0,26% больше, чем годом ранее, но важно другое: рост прервал предыдущую восьмимесячную серию падения продаж.

Сильнее всего сработали внешние рынки. Зарубежные продажи BYD в мае достигли рекордных 160 644 единиц, что на 80,4% больше, чем в прошлом году. Это показывает, что компания все активнее становится глобальным игроком, а не только китайским лидером.

Также постепенно снимаются производственные ограничения, связанные с переходом от первого поколения батарей Blade ко второму. В CnEVPost отмечают, что модернизация производственных линий в мае постепенно завершилась, поэтому ежемесячные продажи BYD могут снова стабильно расти.

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