BYD готує новий флагманський седан: китайці йдуть у преміум-сегмент

BYD готує новий флагманський седан D-класу для своєї лінійки Dynasty, повідомляє CnEVPost. Компанія опублікувала офіційні камуфльовані фото моделі, яка може отримати назву Dahan — саме цей варіант зараз лідирує серед назв, запропонованих користувачами спільноти BYD.

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Новий седан стане старшим за Han

У лінійці Dynasty флагманським седаном досі був BYD Han. Це одна з найвідоміших моделей бренду, яка допомогла BYD закріпитися не лише в масовому, а й у дорожчому сегменті китайського ринку.

Новий седан має підняти планку вище. Це буде перший D-класовий флагманський седан у родині Dynasty. Тобто йдеться не просто про оновлення Han, а про окрему старшу модель, яка має посилити преміальний імідж BYD.

Технічні характеристики седана поки що не розкриті. Але сам факт появи такої моделі добре показує, куди рухається BYD: компанія більше не хоче бути лише виробником доступних електромобілів і гібридів. Вона прагне конкурувати у класах, де важливі статус, комфорт, технології та маржинальність.

Назву ще обирають

Історія з назвою теж показова. Минулого тижня BYD почала збирати пропозиції від користувачів щодо офіційної назви нового седана. Після кількох етапів відбору у фінал вийшли шість варіантів.

Найбільшу підтримку, за даними CnEVPost, зараз має назва Dahan, або “Великий Han”. Це логічно: вона зберігає зв’язок із уже відомим седаном Han, але водночас одразу натякає на вищий статус нової моделі.

Для BYD така назва зручна ще й маркетингово. Han уже має репутацію успішного седана, а Dahan може стати його більш дорогим і престижним продовженням.

Разом із Datang він сформує нову преміальну пару

Новий седан не буде самотнім у верхній частині лінійки Dynasty. Паралельно BYD готує великий флагманський SUV Datang. Його офіційний запуск запланований у середині червня в місті Сіань, провінція Шеньсі.

Datang уже відкрив передзамовлення наприкінці квітня. Стартова ціна становить 250 000 юанів, а топова версія доходить до 320 000 юанів. За курсом, наведеним CnEVPost, це приблизно 36 970–47 300 доларів.

Попит на SUV виявився дуже сильним. У перші 24 години передзамовлення перевищили 30 000 одиниць, а за перші два тижні — понад 100 000 одиниць. Для великої преміальної моделі це дуже серйозний результат.

Преміум потрібен BYD не лише для іміджу

BYD продає величезну кількість електромобілів і гібридів, але масовий сегмент має одну проблему: там дуже жорстка цінова конкуренція. У Китаї останні роки триває справжня цінова війна, і навіть великі виробники змушені знижувати ціни, щоб утримати частку ринку.

Саме тому преміальні моделі для BYD важливі не лише як вітрина технологій. Вони можуть допомогти поліпшити прибутковість. CnEVPost зазначає, що запуск флагманських моделей відбувається на тлі різкого падіння чистого прибутку BYD у першому кварталі через цінову війну та зростання витрат у ланцюгах постачання.

Інакше кажучи, Dahan і Datang мають працювати не лише на престиж. Вони мають заробляти більше з кожного проданого автомобіля.

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BYD знову нарощує продажі

Поява нових флагманів збігається з відновленням продажів BYD. У травні компанія реалізувала 383 453 автомобілі на нових джерелах енергії. Це лише на 0,26% більше, ніж роком раніше, але важливо інше: зростання перервало попередню восьмимісячну серію падіння продажів.

Найсильніше спрацювали зовнішні ринки. Закордонні продажі BYD у травні досягли рекордних 160 644 одиниць, що на 80,4% більше, ніж торік. Це показує, що компанія дедалі активніше стає глобальним гравцем, а не лише китайським лідером.

Також поступово знімаються виробничі обмеження, пов’язані з переходом від першого покоління батарей Blade до другого. У CnEVPost зазначають, що модернізація виробничих ліній у травні поступово завершилася, тому щомісячні продажі BYD можуть знову стабільно зростати.

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