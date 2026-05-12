BYD оновив Seagull 2026: найдешевша модель отримала більший запас ходу

Оновлений BYD Seagull представлений у чотирьох основних варіантах, пише CarNewsChina. Ціни на стандартні комплектації варіюються від 69 900 юанів до 85 900 юанів (близько 10 300 й 12 600 доларів відповідно).

Головною інновацією моделі 2026 року стала інтелектуальна система допомоги водієві “God's Eye B”. Вперше для цього сегмента покупцям пропонується опціональний пакет із датчиком LiDAR. З установкою цієї системи вартість автомобіля зростає до 90 900–97 900 юанів, що робить його одним із найдешевших серійних авто у світі з такою передовою технологією сканування простору.

Дизайн та габарити

Візуально Seagull 2026 року вирізняється двома новими кольорами кузова. Автомобіль також отримав 16-дюймові легкосплавні диски та перероблені світлодіодні задні ліхтарі з оновленим логотипом бренду. При компактних габаритах (довжина – 3780 мм, колісна база – 2500 мм) модель залишається зручним рішенням для щільного міського трафіку.

Технологічний інтер’єр та безпека

Всередині з’явилася нова колірна схема оздоблення, а центральне місце займає 12,8-дюймовий екран керування з системою DiLink 150. Система підтримує 3D-візуалізацію керування авто та персоналізовану навігацію. Додатковий комфорт забезпечують бездротова зарядка на 50 Вт та електрорегулювання сидіння водія.

Продуктивність та конкуренція на ринку

Вся лінійка оснащена електродвигуном потужністю 55 кВт (74 к.с.) й 135 Нм крутного моменту. Покупці можуть обрати один із двох варіантів акумуляторів: 30,08 кВт-год із запасом ходу 305 км, або 38,88 кВт-год із запасом ходу 405 км.

До слова, BYD стикається з жорсткою конкуренцією.Тиск посилюють нові гравці ринку, такі як нещодавно випущений Leapmotor A10. Нагадаємо, що BYD навіть ослухалась вказівок уряду Китаю та продовжує демпінгувати, аби посилити продажі. Оновлення із впровадженням LiDAR має на меті повернути моделі лідерство за рахунок технологічної переваги.