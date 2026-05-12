BYD обновил Seagull 2026: самая дешевая модель получила увеличенный запас хода

Компания BYD официально объявила о выходе на рынок обновленной модели Seagull 2026 года, которая на международных рынках известна под названиями Dolphin Mini или Dolphin Surf. Электромобиль, дебютировавший на Пекинском автосалоне, получил существенные технологические обновления, сохранив при этом статус одного из самых доступных транспортных средств в своем классе.
Новый BYD Seagull 2026: теперь с LiDAR и запасом хода 405 км

Обновленный BYD Seagull представлен в четырех основных вариантах, пишет CarNewsChina. Цены на стандартные комплектации варьируются от 69 900 юаней до 85 900 юаней (около 10 300 и 12 600 долларов соответственно).

Главной инновацией модели 2026 года стала интеллектуальная система помощи водителю “God's Eye B”. Впервые для этого сегмента покупателям предлагается опциональный пакет с датчиком LiDAR. С установкой этой системы стоимость автомобиля возрастает до 90 900–97 900 юаней, что делает его одним из самых дешевых серийных авто в мире с такой передовой технологией сканирования пространства.

Дизайн и габариты

Визуально Seagull 2026 года отличается двумя новыми цветами кузова. Автомобиль также получил 16-дюймовые легкосплавные диски и переработанные светодиодные задние фонари с обновленным логотипом бренда. При компактных габаритах (длина – 3780 мм, колесная база – 2500 мм) модель остается удобным решением для плотного городского трафика.

Технологичный интерьер и безопасность

Внутри появилась новая цветовая схема отделки, а центральное место занимает 12,8-дюймовый экран управления с системой DiLink 150. Система поддерживает 3D-визуализацию управления авто и персонализированную навигацию. Дополнительный комфорт обеспечивают беспроводная зарядка на 50 Вт и электрорегулировка сиденья водителя.

Производительность и конкуренция на рынке

Вся линейка оснащена электродвигателем мощностью 55 кВт (74 л.с.) и 135 Нм крутящего момента. Покупатели могут выбрать один из двух вариантов аккумуляторов: 30,08 кВт-ч с запасом хода 305 км, или 38,88 кВт-ч с запасом хода 405 км.

К слову, BYD сталкивается с жесткой конкуренцией. давление усиливают новые игроки рынка, такие как недавно выпущенный Leapmotor A10. Напомним, что BYD даже ослушалась указаний правительства Китая и продолжает демпинговать, чтобы увеличить продажи. Обновление с внедрением LiDAR имеет целью вернуть модели лидерство за счет технологического преимущества.

