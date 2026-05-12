BYD обновил Seagull 2026: самая дешевая модель получила увеличенный запас хода

Обновленный BYD Seagull представлен в четырех основных вариантах, пишет CarNewsChina. Цены на стандартные комплектации варьируются от 69 900 юаней до 85 900 юаней (около 10 300 и 12 600 долларов соответственно).

Главной инновацией модели 2026 года стала интеллектуальная система помощи водителю “God's Eye B”. Впервые для этого сегмента покупателям предлагается опциональный пакет с датчиком LiDAR. С установкой этой системы стоимость автомобиля возрастает до 90 900–97 900 юаней, что делает его одним из самых дешевых серийных авто в мире с такой передовой технологией сканирования пространства.

Дизайн и габариты

Визуально Seagull 2026 года отличается двумя новыми цветами кузова. Автомобиль также получил 16-дюймовые легкосплавные диски и переработанные светодиодные задние фонари с обновленным логотипом бренда. При компактных габаритах (длина – 3780 мм, колесная база – 2500 мм) модель остается удобным решением для плотного городского трафика.

Технологичный интерьер и безопасность

Внутри появилась новая цветовая схема отделки, а центральное место занимает 12,8-дюймовый экран управления с системой DiLink 150. Система поддерживает 3D-визуализацию управления авто и персонализированную навигацию. Дополнительный комфорт обеспечивают беспроводная зарядка на 50 Вт и электрорегулировка сиденья водителя.

Производительность и конкуренция на рынке

Вся линейка оснащена электродвигателем мощностью 55 кВт (74 л.с.) и 135 Нм крутящего момента. Покупатели могут выбрать один из двух вариантов аккумуляторов: 30,08 кВт-ч с запасом хода 305 км, или 38,88 кВт-ч с запасом хода 405 км.

К слову, BYD сталкивается с жесткой конкуренцией. давление усиливают новые игроки рынка, такие как недавно выпущенный Leapmotor A10. Напомним, что BYD даже ослушалась указаний правительства Китая и продолжает демпинговать, чтобы увеличить продажи. Обновление с внедрением LiDAR имеет целью вернуть модели лидерство за счет технологического преимущества.