Найдешевше в експлутації авто виявилось нікому не потрібним

Як повідомляє CarScoops, свіже дослідження американської фінансової платформи Self Financial (Self.Inc) виявило парадоксальну ситуацію на автомобільному ринку.

Аналітики порівняли 50 популярних нових моделей, спираючись на калькулятор витрат Американської автомобільної асоціації (AAA), і з'ясували, що середня річна вартість утримання машини у США у 2026 році сягнула 6913 доларів.

Ця сума, яка передбачає щорічний пробіг у 15 тисяч миль (близько 24 140 кілометрів) порівну між містом та шосе, зросла на 451 долар порівняно з аналогічним дослідженням 2024 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо розуміти, що ці розрахунки охоплюють пальне, страхування, технічне обслуговування та податки, але свідомо не враховують початкову ціну купівлі, кредитні ставки та втрату вартості авто з часом.

Лідера за економічністю ніхто не купує

Абсолютним лідером економії за океаном став компактний електричний хетчбек Fiat 500e, який вимагає на своє утримання лише 3557 доларів на рік. Секрет такої дешевизни полягає у високій енергоефективності: зарядка обходиться в середньому у 779 доларів, стільки ж коштує річна страховка, а технічне обслуговування тягне на скромні 1275 доларів.

Проте тут криється головний ринковий парадокс, адже цю модель практично ніхто не купує. За перше півріччя 2026 року дилери змогли реалізувати у США лише 150 таких електрокарів, що свідчить про катастрофічне падіння попиту на 81 відсоток порівняно з 788 проданими одиницями за той самий період 2025 року.

Ситуація настільки критична, що дилери не можуть розпродати склади навіть зі знижкою у 15 тисяч доларів, на що концерн Stellantis відреагував абсолютно нелогічним кроком – підвищив прайс на 5200 доларів.

Які моделі виявилися найвигіднішими?

Друге місце у рейтингу доступності посів Honda Civic Hybrid із показником 4833 долари на рік, а на третій сходинці несподівано опинився спортивний Hyundai Elantra N (4904 долари), чиє недороге обслуговування (1278 доларів) компенсує витрати на бензин.

До списку найвигідніших також потрапили Nissan Versa (4949 доларів), Toyota Camry Hybrid (5031 долар) та бензиновий Honda Civic (5062 долари). Справжнім сюрпризом серед електромобілів став маслкар Dodge Charger Daytona EV, який виявився другим найдешевшим електрокаром в утриманні з річними витратами у 5298 доларів, де левова частка сервісу йде на регулярну заміну стертих шин.

Загалом дослідження показало, що гібриди зараз вигідніші в експлуатації (5734 долари на рік), ніж чисті електромобілі (6189 доларів) та традиційні бензинові авто (7025 доларів), переважно через нижчі страхові тарифи.

Хто платить найбільше за авто?

На протилежному полюсі автомобільної розкоші опинився Porsche 911, який визнано найдорожчим в утриманні автомобілем із річним чеком у 10 832 долари. За ним щільно йдуть Audi RS7 (10 334 долари), Cadillac CT5-V Blackwing (10 265 доларів) та Chevrolet Corvette (10 213 доларів).

Звання найдорожчого електромобіля дісталося люксовому седану Lucid Air, який витягує з кишені власника 10 049 доларів щорічно. Головною причиною таких космічних витрат для власників Lucid стала надвисока вартість страхового поліса, яка сягає 4655 доларів на рік.

Скільки коштує їздити в Україні?

Якщо американські водії рахують тисячі доларів на страховки та податки, то українські реалії осені 2026 року диктують зовсім іншу математику виживання, де головним болем стала вартість пального.

За даними Інституту досліджень авторинку, середня ціна бензину А-95 наприкінці жовтня підскочила до 90,73 гривні за літр, дизель пробив психологічну позначку у 103,43 гривні, а популярний серед таксистів автогаз злетів до 52,98 гривні.

За таких умов вартість 100 кілометрів пробігу на звичайному бензиновому авто з витратою 7 літрів сягає 635 гривень, а на дизельному – 621 гривню. Навіть гібриди (544 гривні) та машини з ГБО (530 гривень) вже не здаються панацеєю для сімейного бюджету.

Саме цей паливний шок пояснює, чому українці масово пересідають на електромобілі, перетворюючи їх з іграшки для гіків на безальтернативний інструмент економії. Якщо заряджати електрокар вдома за нічним чи звичайним побутовим тарифом (4,32 грн/кВт·год), то 100 кілометрів пробігу обійдуться у смішні 78 гривень, що у вісім разів дешевше за поїздку на бензині.

Звісно, використання публічних швидкісних терміналів підніме цей цінник до 396 гривень, але наявність домашньої розетки робить експлуатацію електромобіля безпрецедентно вигідною.

Ця прагматична логіка чітко відображається у статистиці імпорту. За дев'ять місяців 2026 року український автопарк поповнили 176,3 тисячі вживаних легковиків, серед яких 26 відсотків – це відносно свіжі машини віком до п'яти років.

І хоча бензинові авто ще тримають 46 відсотків цього сегмента, електромобілі впевнено захопили 29 відсотків ринку. Абсолютним бестселером серед українців стала Tesla Model Y, яких завезли 2813 одиниць, посунувши на друге місце популярний кросовер Nissan Rogue (2218 одиниць).

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