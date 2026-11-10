Самый дешевый автомобиль в эксплуатации авто оказалось никому не нужным

Как сообщает CarScoops, свежее исследование американской финансовой платформы Self Financial (Self.Inc) выявило парадоксальную ситуацию на автомобильном рынке.

Аналитики сравнили 50 популярных новых моделей, опираясь на калькулятор расходов Американской автомобильной ассоциации (AAA), и выяснили, что средняя годовая стоимость содержания машины в США в 2026 году составила 6913 долларов.

Эта сумма, предусматривающая ежегодный пробег в 15 тысяч миль (около 24 140 километров) поровну между городом и шоссе, выросла на 451 доллар по сравнению с аналогичным исследованием 2024 года.

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Важно понимать, что эти расчеты охватывают горючее, страхование, техническое обслуживание и налоги, но сознательно не учитывают первоначальную цену покупки, кредитные ставки и потерю стоимости авто с течением времени.

Лидера по экономичности никто не покупает

Абсолютным лидером экономии за океаном стал компактный электрический хэтчбек Fiat 500e, требующий на удержание всего 3557 долларов в год. Секрет такой дешевизны заключается в высокой энергоэффективности: зарядка обходится в среднем 779 долларов, столько же стоит годовая страховка, а техническое обслуживание тянет на скромные 1275 долларов.

Однако здесь кроется главный рыночный парадокс, ведь данную модель практически никто не покупает. За первое полугодие 2026 года дилеры смогли реализовать в США лишь 150 таких электрокаров, что свидетельствует о катастрофическом падении спроса на 81 процент по сравнению с 788 проданными единицами за тот же период 2025 года.

Ситуация настолько критична, что дилеры не могут распродать склады даже со скидкой в 15 тысяч долларов, на что концерн Stellantis отреагировал совершенно нелогичным шагом– повысил прайс на 5200 долларов.

Какие модели оказались наиболее выгодными?

Второе место в рейтинге доступности занял Honda Civic Hybrid с показателем 4833 доллара в год, а на третьем месте неожиданно оказался спортивный Hyundai Elantra N (4904 доллара), чье недорогое обслуживание (1278 долларов) компенсирует расходы на бензин.

В список самых выгодных также попали Nissan Versa (4949 долларов), Toyota Camry Hybrid (5031 доллар) и бензиновый Honda Civic (5062 доллара). Настоящим сюрпризом среди электромобилей стал маслкар Dodge Charger Daytona EV, оказавшийся вторым самым дешевым электрокаром в удержании с годовыми расходами в 5298 долларов, где львиная доля сервиса идет на регулярную замену стертых шин.

В целом исследование показало, что гибриды сейчас более выгодны в эксплуатации (5734 доллара в год), чем чистые электромобили (6189 долларов) и традиционные бензиновые авто (7025 долларов), преимущественно из-за более низких страховых тарифов.

Кто платит больше всего за авто?

На противоположном полюсе автомобильной роскоши оказался Porsche 911, признанный самым дорогим в удержании автомобилем с годовым чеком в 10 832 доллара. За ним плотно следуют Audi RS7 (10334 доллара), Cadillac CT5-V Blackwing (10265 долларов) и Chevrolet Corvette (10213 долларов).

Звание самого дорогого электромобиля досталось люксовому седану Lucid Air, вытягивающему из кармана владельца 10 049 долларов ежегодно. Главной причиной таких космических расходов для владельцев Lucid стала сверхвысокая стоимость страхового полиса, достигающая 4655 долларов в год.

Сколько стоит ездить по Украине?

Если американские водители считают тысячи долларов на страховки и налоги, то украинские реалии осени 2026 диктуют совсем другую математику выживания, где головной болью стала стоимость горючего.

По данным Института исследований авторынка, средняя цена бензина А-95 в конце октября подскочила до 90,73 гривны за литр, дизель пробил психологическую отметку в 103,43 гривны, а популярный среди таксистов автогаз взлетел до 52,98 гривны.

При таких условиях стоимость 100 километров пробега на обычном бензиновом авто с расходом 7 литров достигает 635 гривен, а на дизельном– 621 гривну. Даже гибриды (544 гривны) и машины из ГБО (530 гривен) уже не сдаются панацеей для семейного бюджета.

Именно этот топливный шок объясняет, почему украинцы массово пересаживаются на электромобили, превращая их из игрушки для гиков в безальтернативный инструмент экономии. Если заряжать электрокар дома по ночному или обычному бытовому тарифу (4,32 грн/кВтч), то 100 километров пробега обойдутся в смешные 78 гривен, что в восемь раз дешевле поездки на бензине.

Конечно, использование публичных скоростных терминалов поднимет этот ценник до 396 гривен, но наличие домашней розетки делает эксплуатацию электромобиля беспрецедентно выгодным.

Эта прагматичная логика отчетливо отображается в статистике импорта. За девять месяцев 2026 года украинский автопарк пополнили 176,3 тысячи подержанных легковушек, среди которых 26 процентов– это относительно свежие машины в возрасте до пяти лет.

И хотя бензиновые автомобили еще держат 46 процентов этого сегмента, электромобили уверенно захватили 29 процентов рынка. Абсолютным бестселлером среди украинцев стала Tesla Model Y, которых завезли 2813 единиц, сдвинув на второе место популярный кроссовер Nissan Rogue (2218 единиц).

Что было известно раньше?