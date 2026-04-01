Найдешевший електромобіль отримав вже п’яте покоління: як змінився бестселер з Китаю

Модель, створена в рамках спільного підприємства SAIC-GM-Wuling, з моменту дебюту у 2020 році розійшлася тиражем понад 1,9 мільйона екземплярів, зазначає Auto24. І хоча формально йдеться вже про п’яте покоління, фактично це глибокі оновлення, які охоплюють дизайн, інтер’єр та технології.

Новий дизайн: ще простіше, але сучасніше

Остання версія отримала повністю перероблений екстер’єр. Автомобіль став виглядати більш “м’яко” – із заокругленими формами, новими LED-фарами та задніми ліхтарями, об’єднаними декоративною смугою. Попри зміни, габарити залишилися майже незмінними: довжина – трохи більше 3,2 метра (п’ятидверна версія), а колісна база – близько 2190 мм. Це все ще типовий міський електрокар, орієнтований на щільний трафік і короткі поїздки.

Інтер’єр: більше технологій у бюджетному класі

Салон також помітно модернізували. Головна зміна – поява 10,1-дюймового сенсорного дисплея та оновленої передньої панелі. Інженери відмовилися від фізичних кнопок клімат-контролю, зробивши ставку на цифрове керування. Крім того, селектор передач перенесли на рульову колонку, що дозволило звільнити більше місця між сидіннями. Практичність залишилася ключовою. Автівка має об’єм багажника у 170 літрів в стандартному положенні й до 838 літрів при складених сидіннях, а також близько 20 відсіків для дрібних речей.

Скромна потужність, але достатня для міста

Технічно автомобіль не змінився радикально. Електромотор, як і раніше, видає близько 40 к.с. та 85 Нм крутного моменту, а максимальна швидкість обмежена на рівні 100 км/год. Натомість ключова ставка зроблена на запас ходу: базова батарея 16,2 кВт-год забезпечує до 205 км (CLTC), а більша на 25,1 кВт-год – до 301 км. Швидка зарядка дозволяє поповнити заряд з 30% до 80% приблизно за 35 хвилин.

Ціна, яка змінює правила гри

Головним козирем моделі залишається її вартість. У Китаї новий Wuling Hongguang Mini EV коштує від приблизно $6200 до $8100, що робить його одним із найдоступніших електромобілів у світі. Саме ця доступність і стала причиною його феноменального успіху: модель фактично створила новий сегмент ультрабюджетних EV.