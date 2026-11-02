Найдорожчі автобренди 2026 року: Toyota втрачає мільярди, але тримає лідерство

Згідно з щорічним звітом Best Global Brands, загальний топ-100 найуспішніших компаній планети очолила Apple з фантастичним показником у 514,6 мільярда доларів. Автомобільний сегмент у цьому престижному списку представлений досить потужно, хоча для багатьох виробників рік виявився відверто кризовим.

Японська Toyota посіла дев'яте місце в абсолютному заліку, ставши найдорожчою серед усіх автомобільних марок. Експерти оцінили вартість бренду в 59,5 мільярда доларів, що на 20 відсотків менше порівняно з минулорічними показниками.

Німецький преміум-сегмент традиційно дихає в спину лідеру, хоча також фіксує серйозні збитки. Mercedes-Benz розташувався на 20-й сходинці з оцінкою у 40,8 мільярда доларів, втративши 19 відсотків вартості, а баварський BMW зайняв 22-ге місце з капіталом 38,4 мільярда доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто росте, а хто стрімко падає

Справжнім антирекордсменом року стала американська Tesla, яка обвалилася одразу на 38 відсотків. Зараз компанія Ілона Маска коштує 18,3 мільярда доларів і замикає топ-50 глобального рейтингу, пропустивши вперед корейський Hyundai та японську Honda.

На тлі загального падіння приємно дивують бренди, які змогли наростити свої м'язи. Італійська Ferrari додала 15 відсотків до вартості та оцінюється у 17,7 мільярда доларів, а китайський гігант BYD піднявся на 89-ту позицію з показником 8,5 мільярда доларів.

Також позитивну динаміку демонструють корейські виробники. Зокрема, Hyundai додав 2 відсотки до своєї вартості, а марка Kia зросла на 3 відсотки, закріпившись на 87-му місці світового топу.