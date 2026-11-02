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Найдорожчі автобренди 2026 року: Toyota втрачає мільярди, але тримає лідерство

До світового рейтингу найцінніших брендів світу у 2026 році увійшли тринадцять автомобільних марок, серед яких беззаперечним лідером залишається японська Toyota. Попри загальне падіння вартості більшості автомобільних гігантів, деякі компанії змогли суттєво наростити свої капітали та зміцнити позиції на ринку.
Найдорожчі автомобільні бренди 2026 року: рейтинг

Toyota втрачає мільярди

Євген Гудущан
logo2 листопада, 18:30
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Згідно з щорічним звітом Best Global Brands, загальний топ-100 найуспішніших компаній планети очолила Apple з фантастичним показником у 514,6 мільярда доларів. Автомобільний сегмент у цьому престижному списку представлений досить потужно, хоча для багатьох виробників рік виявився відверто кризовим.

Японська Toyota посіла дев'яте місце в абсолютному заліку, ставши найдорожчою серед усіх автомобільних марок. Експерти оцінили вартість бренду в 59,5 мільярда доларів, що на 20 відсотків менше порівняно з минулорічними показниками.

Німецький преміум-сегмент традиційно дихає в спину лідеру, хоча також фіксує серйозні збитки. Mercedes-Benz розташувався на 20-й сходинці з оцінкою у 40,8 мільярда доларів, втративши 19 відсотків вартості, а баварський BMW зайняв 22-ге місце з капіталом 38,4 мільярда доларів.

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Хто росте, а хто стрімко падає

Справжнім антирекордсменом року стала американська Tesla, яка обвалилася одразу на 38 відсотків. Зараз компанія Ілона Маска коштує 18,3 мільярда доларів і замикає топ-50 глобального рейтингу, пропустивши вперед корейський Hyundai та японську Honda.

На тлі загального падіння приємно дивують бренди, які змогли наростити свої м'язи. Італійська Ferrari додала 15 відсотків до вартості та оцінюється у 17,7 мільярда доларів, а китайський гігант BYD піднявся на 89-ту позицію з показником 8,5 мільярда доларів.

Також позитивну динаміку демонструють корейські виробники. Зокрема, Hyundai додав 2 відсотки до своєї вартості, а марка Kia зросла на 3 відсотки, закріпившись на 87-му місці світового топу.

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