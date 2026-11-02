Самые дорогие автобренды 2026 года: Toyota теряет миллиарды, но лидирует

Согласно ежегодному отчету Best Global Brands, общий топ-100 самых успешных компаний планеты возглавила Apple с фантастическим показателем в 514,6 миллиарда долларов. Автомобильный сегмент в этом престижном списке представлен достаточно мощно, хотя для многих производителей год оказался откровенно кризисным.

Японская Toyota заняла девятое место в абсолютном зачете, став самой дорогой из всех автомобильных марок. Эксперты оценили стоимость бренда в 59,5 миллиарда долларов, что на 20 процентов меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

Немецкий премиум-сегмент традиционно дышит в спину лидеру, хотя также фиксирует серьезные убытки. Mercedes-Benz расположился на 20-й строчке с отметкой в 40,8 миллиарда долларов, потеряв 19 процентов стоимости, а баварский BMW занял 22-е место с капиталом 38,4 миллиарда долларов.

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Кто растет, а кто стремительно падает

Настоящим антирекордсменом года стала американская Tesla, обрушившаяся сразу на 38 процентов. Сейчас компания Илона Маска стоит 18,3 миллиарда долларов и замыкает топ-50. глобального рейтинга, пропустив вперед корейский Hyundai и японскую Honda.

На фоне всеобщего падения приятно удивляют бренды, которые смогли нарастить свои мышцы. Итальянская Ferrari прибавила 15 процентов к стоимости и оценивается в 17,7 миллиарда долларов, а китайский гигант BYD поднялся на 89 позицию с показателем 8,5 миллиарда долларов.

Также положительную динамику показывают корейские производители. В частности, Hyundai прибавил 2 процента к своей стоимости, а марка Kia выросла на 3 процента, закрепившись на 87 месте мирового топа.