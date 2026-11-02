Какие страны ЕС покупают больше всего автомобилей: рейтинг

Как свидетельствует свежая европейская статистика, общая динамика регистрации новых транспортных средств в Евросоюзе держится на высоком уровне. Только на немецких дорогах с января по сентябрь появилось более 2,2 миллионов свежих легковушек, что превышает прошлогодние показатели на 5,3%.

В общей сложности пятерка крупнейших автомобильных рынков Европы выглядит вполне прогнозируемо, но с интересными цифрами прироста. Сразу за Германией расположилась Италия с результатом в 1267910 проданных машин и солидным плюсом в 8,6%.

Третью строчку уверенно держит Франция, где дилеры передали клиентам 1 234 951 автомобиль (+4,1%). Замыкают топ-5 Испания с показателем 912 059 единиц (+6,7%) и соседняя Польша, показавшая мощный рост на 10%, реализовав 470 497 новых автомобилей.

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Кто покупает меньше всего

На противоположном полюсе европейского авторынка оказались небольшие государства. Абсолютным антирекордсменом стала Мальта, где за три квартала на учет поставили лишь 6006 новых машин, хотя это и на 29,6% больше прошлогоднего результата.

В пятерку самых маленьких рынков также попали Кипр (10 518 авто, падение на 10,9%) и страны Балтии. В частности, в Эстонии купили 14 734 машины с аномальным скачком в 56,4%, в Латвии продажи замерли на отметке 17 530 штук (-0,2%), а Литва показала результат в 36 803 авто (+17,3%).

Напомним, что на фоне европейских миллионов украинский авторынок выглядит гораздо скромнее. За аналогичный период с января по сентябрь 2026 года подконтрольных территориях было реализовано 48,6 тысяч новых легковых автомобилей, что фиксирует проседание спроса на 8,1%.