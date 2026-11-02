Які країни ЄС купують найбільше автомобілів: рейтинг

Як свідчить свіжа європейська статистика, загальна динаміка реєстрацій нових транспортних засобів у Євросоюзі тримається на високому рівні. Лише на німецьких дорогах з січня по вересень з'явилося понад 2,2 мільйона свіжих легковиків, що перевищує торішні показники на 5,3%.

Загалом п'ятірка найбільших автомобільних ринків Європи виглядає цілком прогнозовано, але з цікавими цифрами приросту. Одразу за Німеччиною розташувалася Італія з результатом у 1 267 910 проданих машин та солідним плюсом у 8,6%.

Третю сходинку впевнено тримає Франція, де дилери передали клієнтам 1 234 951 автомобіль (+4,1%). Замикають топ-5 Іспанія з показником 912 059 одиниць (+6,7%) та сусідня Польща, яка показала потужне зростання на 10%, реалізувавши 470 497 нових авто.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто купує найменше

На протилежному полюсі європейського авторинку опинилися невеликі держави. Абсолютним антирекордсменом стала Мальта, де за три квартали на облік поставили лише 6006 нових машин, хоча це і на 29,6% більше за минулорічний результат.

До п'ятірки найменших ринків також потрапили Кіпр (10 518 авто, падіння на 10,9%) та країни Балтії. Зокрема, в Естонії купили 14 734 машини з аномальним стрибком у 56,4%, у Латвії продажі завмерли на позначці 17 530 штук (-0,2%), а Литва показала результат у 36 803 авто (+17,3%).

Нагадаємо, що на тлі європейських мільйонів український авторинок виглядає значно скромніше. За аналогічний період з січня по вересень 2026 року на підконтрольних територіях було реалізовано 48,6 тисячі нових легковиків, що фіксує просідання попиту на 8,1%.