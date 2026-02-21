Найдивніша Toyota від Mitsuoka зникає з ринку: випуcтять лише 20 авто

Ryugi з’явився ще у 2014 році та одразу став прикладом фірмового стилю Mitsuoka, пропонуючи сучасну техніку в обгортці з глибокої ретро-ностальгії. Тепер історія цього дивакуватого седана підходить до завершення, повідомляє Auto24, посилаючись на дані Carscoops.

Final Edition зберігає характерний дизайн моделі, але отримує спеціальний шильдик на кришці багажника з графікою годинника — символ “останнього акту”. Довжина автомобіля становить 4,51 метра, і це не просто цифра: масивні вручну перероблені передня та задня частини помітно збільшили звіси порівняно з донорською Corolla.

У зовнішності легко впізнати натхнення класичними британськими седанами кінця 1950-х на кшталт Jaguar Mark 2, Bentley S-Type та Rolls-Royce Silver Cloud. Круглі фари, вертикальна хромована решітка радіатора, масивні бампери й задні ліхтарі у формі “капсул” створюють ефект машини з іншої епохи. Втім, починаючи зі стійок даху та лобового скла, це все ще знайома Corolla. Боковини, двері та архітектура салону залишилися практично без змін, хоча інтер’єр перешили шкірою, щоб позбутися відчуття бюджетного седана.

Двигуни від Toyota — без сюрпризів

Технічно Ryugi повністю повторює базову Corolla Axio. Атмосферний бензиновий двигун об’ємом 1,5 літра розвиває 102 кінські сили та працює в парі з варіатором CVT. Доступні як передній, так і повний привід. Також пропонується гібридна версія з 1,5-літровим бензиновим мотором і електродвигуном, що забезпечує меншу витрату пального без втрати щоденної практичності. Фактично це звичайна Toyota з перевіреною надійністю, але в дуже незвичному кузові.

Ціна вдвічі вища за Corolla

За ексклюзивність доведеться заплатити. Бензинова версія Ryugi Final Edition коштує від приблизно 21 300 доларів, тоді як гібрид оцінений у близько 24 800 доларів Для порівняння, стандартна Toyota Corolla Axio у Японії стартувала приблизно з 10 600 доларів. Тобто за ретро-стиль і ручне доопрацювання покупець фактично платить удвічі більше.

Універсал ще залишається

Хоча седан прощається, історія Ryugi повністю не завершується. У продажу поки що залишається версія Ryugi Wagon Adventure, створена на базі Toyota Corolla Fielder.

Універсал коштує близько 28 300 доларів і поєднує той самий ретро-дизайн із легким «кросоверним» настроєм: багажник на даху, темні стійки, інші диски та більш практичне оздоблення салону. Таким чином, Mitsuoka ставить крапку в історії одного зі своїх найхимерніших седанів. Ryugi Final Edition — це рідкісний випадок, коли звичайна Toyota перетворюється на автомобіль, який виглядає так, ніби щойно виїхав із Лондона 1958 року.