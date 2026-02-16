Найменший кросовер Mercedes-Benz готується до великої трансформації: чого очікувати

GLA залишиться найменшим позашляховиком бренду, розташовуючись у лінійці нижче Mercedes-Benz GLB, але технічно це буде вже зовсім інший автомобіль, зазначає Auto24. Зовні новий GLA не зрадить традиціям, адже силует компактного піднятого хетчбека з короткими звісами та динамічною лінією даху збережеться. Проте деталі стануть більш сучасними.

На шпигунських фото Carscoops помітно, що спереду з’явиться нова вертикальна решітка радіатора у стилі останніх моделей Mercedes-Benz. У гібридних версіях вона матиме повітрозабірники, тоді як електричні отримають закриту панель. Вузькі фари з горизонтальною LED-лінією та фірмовими “зоряними” елементами денних ходових вогнів підкреслять приналежність до бренду. Водночас ззаду — суцільна світлодіодна лінія, що з’єднує ліхтарі у єдиний світловий контур. Вночі вона має виглядати дуже впізнавано.

MBUX Superscreen і новий цифровий рівень

Салон стане ще більш технологічним. Очікується встановлення MBUX Superscreen — суцільної скляної панелі від стійки до стійки, яка об’єднує цифрову панель приладів, центральний дисплей та окремий екран для переднього пасажира. Подібне рішення вже є в новому Mercedes-Benz GLB.

Інтер’єр Mercedes-Benz GLB

Система працюватиме з оновленим віртуальним асистентом на базі Google, підтримкою бездротових оновлень і преміальною аудіосистемою Burmester з об’ємним 3D-звуком. Матеріали обробки стануть якіснішими, а нова платформа MMA дозволить додати трохи простору для задніх пасажирів і збільшити багажник. У списку асистентів — системи MB.Drive із напівавтономним рухом трасою без рук і функцією автоматичного паркування.

Платформа MMA: електрика і гібрид без компромісів

Нова архітектура MMA підтримує як повністю електричні, так і електрифіковані ДВЗ-версії. Електричні модифікації отримають 800-вольтову систему. Базова задньопривідна версія матиме 268 к.с. і 335 Нм крутного моменту. Повнопривідний варіант із двома електромоторами видаватиме майже 350 к.с. Акумулятор на 85 кВт-год забезпечуватиме зЗапас ходу за циклом WLTP у межах приблизно 540–630 км. Підтримка швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 320 кВт дозволить поповнювати заряд дуже швидко — це вже рівень старших моделей бренду.

Водночас гібриди будуть доступні з 1,5-літровим турбомотором у парі з 48-вольтовою системою та електродвигуном, інтегрованим у 8-ступеневу коробку з подвійним зчепленням. Потужність варіюватиметься від 136 до 190 к.с. із переднім або повним приводом. Не виключено, що згодом з’являться й потужніші виконання. Окрема інтрига — це поява версії AMG. Якщо стратегія бренду повторить сценарій майбутнього CLA, не виключена навіть електрична AMG-модифікація потужністю понад 500 “конячок”.

Серйозна конкуренція

Новому GLA доведеться боротися в дуже насиченому сегменті. Серед конкурентів: BMW X1/iX1, Audi Q3, Genesis GV60, Volvo EX30, Polestar 4 та Lexus UX. Повністю електрична версія GLA може дебютувати вже до кінця року. Гібридні модифікації та AMG-версії очікуються у 2027 році. Mercedes-Benz, схоже, обрав еволюційний шлях без різких дизайнерських революцій, але з глибокими технічними змінами. І в сегменті, де клієнти цінують баланс між іміджем, технологіями та практичністю, це може бути стратегічно правильним кроком.