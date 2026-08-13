Найпопулярніші бензинові авто липня: які моделі обирали українці

За даними Укравтопрому, минулого місяця український автопарк поповнили 2,2 тис. нових легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 4% менше, ніж у липні минулого року.

Водночас частка бензинових автомобілів у структурі продажів зросла. Якщо у липні 2025 року вони охоплювали 35% ринку нових легковиків, то цього року показник збільшився до майже 39%. Головна причина – збільшення податків на ввезення електромобілів з початку 2026 року.

Найпопулярніші нові бензинові авто липня:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Hyundai Tucson — 215 од. Skoda Octavia — 166 од. Mazda CX-5 — 157 од. Skoda Kodiaq — 138 од. Suzuki SX4 — 111 од.

Бензинові авто лідирують і серед вживаного імпорту

Бензинові моделі також зберігають першість серед уживаних легковиків, які ввозять в Україну з-за кордону.

У липні 55% імпортованих уживаних автомобілів мали бензинові двигуни. Це 12,4 тис. машин. Для порівняння, у липні 2025 року бензинові авто охоплювали 48% цього сегмента, або 10,8 тис. автомобілів.

Середній вік імпортованих бензинових авто у липні становив 9,5 року.

Найпопулярніші вживані бензинові авто з-за кордону:

Volkswagen Tiguan — 852 од. Nissan Rogue — 746 од. Audi Q5 — 691 од. Volkswagen Golf — 650 од. Audi A4 — 389 од.

Бензинові автомобілі продовжують утримувати лідерство на українському авторинку. При цьому їхня частка серед нових легковиків зросла, незважаючи на невелике зниження продажів у річному вимірі.