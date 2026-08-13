Найпопулярніші бензинові авто липня: які моделі обирали українці

Hyundai Tucson
За даними Укравтопрому, минулого місяця український автопарк поповнили 2,2 тис. нових легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 4% менше, ніж у липні минулого року.
Водночас частка бензинових автомобілів у структурі продажів зросла. Якщо у липні 2025 року вони охоплювали 35% ринку нових легковиків, то цього року показник збільшився до майже 39%. Головна причина – збільшення податків на ввезення електромобілів з початку 2026 року.
Найпопулярніші нові бензинові авто липня:
- Hyundai Tucson — 215 од.
- Skoda Octavia — 166 од.
- Mazda CX-5 — 157 од.
- Skoda Kodiaq — 138 од.
- Suzuki SX4 — 111 од.
Бензинові авто лідирують і серед вживаного імпорту
Бензинові моделі також зберігають першість серед уживаних легковиків, які ввозять в Україну з-за кордону.
У липні 55% імпортованих уживаних автомобілів мали бензинові двигуни. Це 12,4 тис. машин. Для порівняння, у липні 2025 року бензинові авто охоплювали 48% цього сегмента, або 10,8 тис. автомобілів.
Середній вік імпортованих бензинових авто у липні становив 9,5 року.
Найпопулярніші вживані бензинові авто з-за кордону:
- Volkswagen Tiguan — 852 од.
- Nissan Rogue — 746 од.
- Audi Q5 — 691 од.
- Volkswagen Golf — 650 од.
- Audi A4 — 389 од.
Бензинові автомобілі продовжують утримувати лідерство на українському авторинку. При цьому їхня частка серед нових легковиків зросла, незважаючи на невелике зниження продажів у річному вимірі.