Самые популярные бензиновые авто июля: какие модели выбирали украинцы

По данным Укравтопром, В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 2,2 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 4% меньше, чем в июле прошлого года.

В то же время, доля бензиновых автомобилей в структуре продаж возросла. Если в июле 2025 года они охватывали 35% рынка новых легковых автомобилей, то в этом году показатель увеличился почти до 39%. Главная причина– увеличение налогов на ввоз электромобилей с начала 2026г.

Самые популярные новые бензиновые авто июля:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Hyundai Tucson - 215 ед. Skoda Octavia - 166 ед. Mazda CX-5 - 157 ед. Skoda Kodiaq - 138 ед. Suzuki SX4 - 111 ед.

Бензиновые авто лидируют и среди подержанного импорта

Бензиновые модели также сохраняют первенство среди подержанных легковушек, которые ввозят в Украину из-за границы.

В июле 55% импортируемых подержанных автомобилей имели бензиновые двигатели. Это 12,4 тыс. машин. Для сравнения, в июле 2025 года бензиновые автомобили охватывали 48% этого сегмента, или 10,8 тыс. автомобилей.

Средний возраст импортированных бензиновых автомобилей в июле составил 9,5 года.

Самые популярные бензиновые авто из-за рубежа:

Volkswagen Tiguan - 852 ед. Nissan Rogue - 746 ед. Audi Q5 - 691 ед. Volkswagen Golf - 650 ед. Audi A4 - 389 ед.

Бензиновые автомобили продолжают удерживать лидерство на украинскому авторынку. При этом их доля среди новых легковушек выросла, несмотря на небольшое снижение продаж в годовом исчислении.