Майская карта авторынка: в каких регионах покупали больше всего автомобилей

В мае 2026 года региональная активность украинского авторынка осталась в пределах прогнозов, свидетельствуют данные Института исследований авторынка. Сервис «Дия» сохраняет лидерство во внутренних перепродажах, Львовская область и Киев остаются главными точками для “свежего привоза”, а почти половина новых автомобилей регистрируется в столице.

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Внутренний рынок: «Дия» стала главным “регионом” автомобильного рынка

Внутренние перепродажи подержанных автомобилей в мае не принесли неожиданностей. Главной площадкой для смены владельца вновь стала «Дия». Через цифровой сервис украинцы переоформили почти 30% всех легковых автомобилей на внутреннем рынке.

Это уже не временный эффект и не случайный всплеск. Дистанционное переоформление окончательно стало полноценной частью авторынка. Для многих покупателей и продавцов оно удобнее, чем физический визит в сервисный центр: не нужно стоять в очередях, подстраиваться под график работы учреждения и тратить лишнее время на бюрократию.

Фактически «Дия» превратилась в крупнейший “регистрационный регион” страны. Ни один отдельный физический сервисный центр или область не может конкурировать с ней по объему переоформлений.

Киев и Днепропетровская область удерживают лидерство на физическом вторичном рынке

Среди классических регионов лидерство по внутренним перепродажам удерживают Киев и Днепропетровская область. Вместе они аккумулируют более 18% внутреннего рынка.

Это логично: в столице и крупных промышленных регионах наблюдается наибольшая концентрация платежеспособного населения, корпоративного транспорта, перекупщиков, автосалонов подержанных автомобилей и сервисной инфраструктуры.

Одесская и Киевская области идут почти наравне и замыкают пятерку лидеров. Их активность также объясняется крупными агломерациями, развитой логистикой и высокой концентрацией автомобилей в частном пользовании.

Самая низкая активность, как и ожидалось, сохраняется в регионах с более высокими рисками безопасности на востоке и юге. Там авторынок работает осторожнее, а покупатели чаще откладывают крупные расходы или выбирают уже готовые автомобили с внутреннего рынка.

Импорт подержанных автомобилей: Киев и Львовская область идут почти наравне

Сегмент свежепривезенных автомобилей в мае сохранил четкую структуру. Основными магнитами для импорта остаются Киев и Львовская область.

Столица минимально опередила Львовскую область и получила чуть более 13,5% первых регистраций импортированных легковых автомобилей. Львовская область отстала лишь на доли процента.

Причины понятны. Киев — крупнейший рынок сбыта, где у покупателя больше денег и более широкий выбор. Львовская область — главный западный хаб, расположенный близко к границе, с развитой сетью импортеров, логистов, брокеров и площадок, работающих с автомобилями из Европы.

Именно поэтому эти два региона составляют верхушку импортного рынка. Один отвечает за спрос, второй — за логистику.

Западные области формируют второй эшелон ввоза

После Киева и Львовщины рынок импортируемых подержанных автомобилей распределяется довольно равномерно. Резких всплесков или провалов нет.

Ровенская и Волынская области держатся примерно на одном уровне — около 5,5% каждая. Это мощный второй эшелон импорта. Оба региона имеют выгодное расположение, прочные связи с европейскими рынками и давно сформировавшуюся культуру ввоза.

Для покупателей с востока или юга страны такая модель тоже удобна: автомобиль можно привезти, растаможить и подготовить в западном регионе, а уже потом продавать или доставлять дальше.

Восточные области в сегменте импорта остаются более пассивными. Покупатели там чаще хотят видеть готовый автомобиль в Украине, а не брать на себя риски, связанные с ожиданием, доставкой, растаможиванием и возможными изменениями в расходах.

Новые автомобили: Киев недоступен для всех

Рынок новых автомобилей остается наиболее централизованным. В мае на Киев пришлось почти 46% всех первичных регистраций новых машин.

Это абсолютное доминирование. Ни одна область даже близко не приблизилась к столичному результату.

Объяснение простое: в Киеве сосредоточены головные офисы компаний, крупные дилерские центры, банки, лизинговые компании и корпоративные клиенты. Многие новые автомобили покупают не только частные лица, но и юридические лица, которые обновляют автопарки с помощью финансовых инструментов.

Поэтому доля Киева в регистрации новых автомобилей всегда выше, чем просто доля населения Киева в стране. Это не только рынок жителей города, но и центр принятия корпоративных решений.

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За второе место борются крупные регионы

Второе место в мае заняла Днепропетровская область с долей чуть более 7%. Она незначительно опередила Львовскую и Одесскую области.

Именно эти регионы формируют основной “я костяк” а продаж новых автомобилей за пределами столицы. Днепропетровская область обладает сильной промышленной и бизнес-базой. Львовская область — активной экономикой, западной логистикой и стабильным спросом. Одесская область — большой портовый, торговый и сервисный потенциал.

В то же время в большинстве других областей продажи новых автомобилей остаются небольшими. Часто речь идет о десятках машин в месяц. Для таких регионов новое авто — это либо корпоративная покупка, либо очень взвешенное частное решение.

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