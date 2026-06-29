Травнева мапа авторинку: в яких регіонах купували найбільше автомобілів

У травні 2026 року регіональна активність українського авторинку залишилася прогнозованою, свідчать дані Інституту досліджень авторинку. Сервіс Дія зберігає лідерство у внутрішніх перепродажах, Львівська область і Київ залишаються головними точками для “свіжого пригону”, а майже половина нових авто реєструється у столиці.

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Внутрішній ринок: Дія стала головним “регіоном” авторинку

Внутрішні перепродажі авто з пробігом у травні не принесли несподіванок. Головним майданчиком для зміни власника знову стала Дія. Через цифровий сервіс українці переоформили майже 30% усіх легкових автомобілів на внутрішньому ринку.

Це вже не тимчасовий ефект і не випадковий сплеск. Дистанційне переоформлення остаточно стало повноцінною частиною авторинку. Для багатьох покупців і продавців воно зручніше за фізичний візит до сервісного центру: не потрібно стояти в чергах, підлаштовуватися під графік роботи установи й витрачати зайвий час на бюрократію.

Фактично Дія перетворилася на найбільший “реєстраційний регіон” країни. Жоден окремий фізичний сервісний центр або область не може конкурувати з нею за обсягом переоформлень.

Київ і Дніпропетровщина тримають фізичну вторинку

Серед класичних регіонів лідерство у внутрішніх перепродажах утримують Київ та Дніпропетровська область. Разом вони акумулюють понад 18% внутрішнього ринку.

Це логічно: у столиці та великих промислових регіонах найбільша концентрація платоспроможного населення, корпоративного транспорту, перекупників, автосалонів вживаних авто та сервісної інфраструктури.

Одеська та Київська області йдуть майже поруч і замикають п’ятірку лідерів. Їхня активність також пояснюється великими агломераціями, розвиненою логістикою та високою концентрацією автомобілів у приватному користуванні.

Найнижча активність очікувано залишається у регіонах із вищими безпековими ризиками на сході та півдні. Там авторинок працює обережніше, а покупці частіше відкладають великі витрати або обирають уже готові авто з внутрішнього ринку.

Імпорт авто з пробігом: Київ і Львівщина йдуть майже рівно

Сегмент свіжопригнаних авто у травні зберіг чітку структуру. Основними магнітами для імпорту залишаються Київ та Львівська область.

Столиця мінімально випередила Львівщину й отримала трохи більше 13,5% перших реєстрацій імпортованих легковиків. Львівська область відстала лише на частки відсотка.

Причини зрозумілі. Київ — найбільший ринок збуту, де покупець має більше грошей і ширший вибір. Львівщина — головний західний хаб із близькістю до кордону, сильною мережею імпортерів, логістів, брокерів та майданчиків, які працюють з авто з Європи.

Саме тому ці два регіони формують верхівку імпортного ринку. Один відповідає за попит, другий — за логістику.

Західні області формують другий ешелон пригону

Після Києва та Львівщини ринок імпортованих вживаних авто розподіляється доволі рівномірно. Різких сплесків або провалів немає.

Рівненська та Волинська області тримаються приблизно на одному рівні — близько 5,5% кожна. Це потужний другий ешелон імпорту. Обидва регіони мають вигідне розташування, сильні зв’язки з європейськими ринками та давно сформовану культуру пригону.

Для покупців зі сходу або півдня країни така модель теж зручна: авто можна привезти, розмитнити й підготувати в західному регіоні, а вже потім продавати або доставляти далі.

Східні області у сегменті імпорту залишаються пасивнішими. Покупці там частіше хочуть бачити готовий автомобіль в Україні, а не брати на себе ризики очікування, доставки, розмитнення та можливих змін у витратах.

Нові авто: Київ недосяжний для всіх

Ринок нових автомобілів залишається найбільш централізованим. У травні Київ забрав майже 46% усіх первинних реєстрацій нових машин.

Це абсолютне домінування. Жодна область навіть близько не наблизилася до столичного результату.

Пояснення просте: у Києві зосереджені головні офіси компаній, великі дилерські центри, банки, лізингові компанії та корпоративні клієнти. Багато нових авто купують не лише приватні особи, а й юридичні особи, які оновлюють автопарки через фінансові інструменти.

Тому столична частка в реєстраціях нових машин завжди більша, ніж просто частка населення Києва в країні. Це не лише ринок мешканців міста, а й центр ухвалення корпоративних рішень.

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За друге місце борються великі регіони

Друге місце у травні посіла Дніпропетровська область із часткою трохи більше 7%. Вона мінімально випередила Львівську та Одеську області.

Саме ці регіони формують основний “кістяк” продажів нових авто поза столицею. Дніпропетровщина має сильну промислову й бізнесову базу. Львівщина — активну економіку, західну логістику та стабільний попит. Одещина — великий портовий, торговельний і сервісний потенціал.

Водночас у більшості інших областей продажі нових автомобілів залишаються невеликими. Часто йдеться про десятки машин на місяць. Для таких регіонів нове авто — це або корпоративна покупка, або дуже зважене приватне рішення.

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