Найпопулярніші нові авто в Україні у вересні: названо ТОП-10 моделей

У вересні 2026 року українці придбали 4881 новий легковий автомобіль. Найбільшим попитом користувалися кросовери та позашляховики, а лідером місяця стала Toyota RAV4.

За даними Укравтопрому, до десятки найпопулярніших нових моделей в Україні увійшли:

Toyota RAV4 — 340 автомобілів; Renault Duster — 329; Skoda Kodiaq — 184; Hyundai Tucson — 165; BYD Sea Lion 06 — 145; Volkswagen Touareg — 140; Toyota Camry — 137; Toyota Land Cruiser Prado — 119; Skoda Octavia — 111; Mazda CX-5 — 108.

Таким чином, Toyota RAV4 випередила Renault Duster лише на 11 автомобілів. Третє місце посів Skoda Kodiaq, який відстав від лідера майже вдвічі.

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Цікаво, що до рейтингу потрапив і китайський електрифікований кросовер BYD Sea Lion 06 — за підсумками вересня він посів п'яту позицію з результатом 145 проданих автомобілів.

Загалом у вересні український ринок нових легковиків налічував 4881 реалізований автомобіль.