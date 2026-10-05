Найпопулярніші нові авто в Україні у вересні: названо ТОП-10 моделей

Toyota RAV4
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У вересні 2026 року українці придбали 4881 новий легковий автомобіль. Найбільшим попитом користувалися кросовери та позашляховики, а лідером місяця стала Toyota RAV4.
За даними Укравтопрому, до десятки найпопулярніших нових моделей в Україні увійшли:
- Toyota RAV4 — 340 автомобілів;
- Renault Duster — 329;
- Skoda Kodiaq — 184;
- Hyundai Tucson — 165;
- BYD Sea Lion 06 — 145;
- Volkswagen Touareg — 140;
- Toyota Camry — 137;
- Toyota Land Cruiser Prado — 119;
- Skoda Octavia — 111;
- Mazda CX-5 — 108.
Таким чином, Toyota RAV4 випередила Renault Duster лише на 11 автомобілів. Третє місце посів Skoda Kodiaq, який відстав від лідера майже вдвічі.
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Цікаво, що до рейтингу потрапив і китайський електрифікований кросовер BYD Sea Lion 06 — за підсумками вересня він посів п'яту позицію з результатом 145 проданих автомобілів.
Загалом у вересні український ринок нових легковиків налічував 4881 реалізований автомобіль.