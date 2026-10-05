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Найпопулярніші нові авто в Україні у вересні: названо ТОП-10 моделей

Вісім з десяти найпопулярніших автомобілів на українському ринку – кросовери.
Найпопулярніші нові авто: названо ТОП-10 моделей

Toyota RAV4

Євген Гудущан
logo5 жовтня, 12:30
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У вересні 2026 року українці придбали 4881 новий легковий автомобіль. Найбільшим попитом користувалися кросовери та позашляховики, а лідером місяця стала Toyota RAV4.

За даними Укравтопрому, до десятки найпопулярніших нових моделей в Україні увійшли:

  1. Toyota RAV4 — 340 автомобілів;
  2. Renault Duster — 329;
  3. Skoda Kodiaq — 184;
  4. Hyundai Tucson — 165;
  5. BYD Sea Lion 06 — 145;
  6. Volkswagen Touareg — 140;
  7. Toyota Camry — 137;
  8. Toyota Land Cruiser Prado — 119;
  9. Skoda Octavia — 111;
  10. Mazda CX-5 — 108.

Таким чином, Toyota RAV4 випередила Renault Duster лише на 11 автомобілів. Третє місце посів Skoda Kodiaq, який відстав від лідера майже вдвічі.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Цікаво, що до рейтингу потрапив і китайський електрифікований кросовер BYD Sea Lion 06 — за підсумками вересня він посів п'яту позицію з результатом 145 проданих автомобілів.

Загалом у вересні український ринок нових легковиків налічував 4881 реалізований автомобіль.

#Новини #Автобізнес
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