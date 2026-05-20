Навіщо практичний іспит з водіння знімають на відео

У Сервісні центри МВС нагадали, що відеофіксація практичного іспиту створена не лише для контролю екзаменаторів, а й для захисту самих кандидатів у водії. Запис дозволяє детально перевірити перебіг екзаменації та допомагає у випадках оскарження результатів.

Усі автомобілі сервісних центрів МВС та навчальних закладів, які використовуються для складання практичного іспиту, обладнані системами відео- та аудіофіксації.

Що саме фіксують камери під час іспиту

Відеосистема записує весь процес екзаменації — від початку до завершення маршруту.

На записі видно:

дії кандидата у водії;

роботу екзаменатора;

поведінку інструктора;

виконання маневрів;

помилки під час руху;

команди та вказівки екзаменатора.

У МВС підкреслюють, що саме відеофіксація дозволяє об’єктивно оцінити ситуацію у разі виникнення конфліктних моментів або незгоди з результатом іспиту.

Як отримати копію відеозапису

Кандидат у водії має право отримати копію запису практичного іспиту.

Для цього потрібно:

подати заяву на ім’я керівника сервісного центру МВС;

зробити це протягом 30 календарних днів після іспиту;

використати можна лише встановлену форму заяви.

Як оскаржити результат практичного іспиту

Якщо кандидат вважає, що оцінювання було некоректним, він може подати скаргу до регіонального сервісного центру МВС. Термін подачі — 10 робочих днів після складання іспиту.

Після цього створюється спеціальна комісія, яка переглядає відеозапис та перевіряє правильність оцінювання.

Водночас у МВС уточнюють: навіть якщо скаргу задовольнять, це не означає автоматичного зарахування іспиту. У такому випадку кандидат отримує право повторно пройти практичний іспит. Таке право у кандидата є незалежно від висновку комісії.

Які зараз діють правила практичного іспиту

Практична частина екзамену повинна тривати:

не менше 20 хвилин;

не більше 60 хвилин.

Іспит вважається нескладеним, якщо кандидат допустив більше трьох типових помилок.

Повторне складання можливе через 10 календарних днів після невдалої спроби. Вартість адміністративної послуги наразі становить 420 гривень.

Чому відеофіксація стала елементом реформи іспитів

Запровадження повної відеофіксації практичних іспитів стало однією з важливих змін у системі підготовки водіїв за останні роки. Раніше результати екзамену часто залежали виключно від суб’єктивної оцінки екзаменатора, що регулярно викликало конфлікти та підозри у необ’єктивності.

Тепер відеозапис фактично створює цифровий доказ усього процесу складання іспиту. Це дисциплінує не лише кандидатів, а й самих екзаменаторів, адже будь-яке рішення можна переглянути та перевірити.

Водночас сама наявність камер не гарантує відсутності суперечок. Система оскарження із переглядом відео поступово формує більш прозору модель екзаменації. Оскарження результатів не має практичного сенсу: усе одно доведеться заново складати іспит.