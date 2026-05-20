Зачем практический экзамен по вождению снимают на видео

В Сервисные центры МВД напомнили, что видеофиксация практического экзамена создана не только для контроля экзаменаторов, но и для защиты самих кандидатов в водители. Запись позволяет детально проверить ход экзаменации и помогает в случаях обжалования результатов.

Все автомобили сервисных центров МВД и учебных заведений, которые используются для сдачи практического экзамена, оборудованы системами видео- и аудиофиксации.

Что именно фиксируют камеры во время экзамена

Видеосистема записывает весь процесс экзаменации - от начала до завершения маршрута.

На записи видно:

действия кандидата в водители;

работу экзаменатора;

поведение инструктора;

выполнение маневров;

ошибки во время движения;

команды и указания экзаменатора.

В МВД подчеркивают, что именно видеофиксация позволяет объективно оценить ситуацию в случае возникновения конфликтных моментов или несогласия с результатом экзамена.

Как получить копию видеозаписи

Кандидат в водители имеет право получить копию записи практического экзамена.

Для этого нужно:

подать заявление на имя руководителя сервисного центра МВД;

сделать это в течение 30 календарных дней после экзамена;

использовать можно только установленную формв заявления.

Как обжаловать результат практического экзамена

Если кандидат считает, что оценивание было некорректным, он может подать жалобу в региональный сервисный центр МВД. Срок подачи - 10 рабочих дней после сдачи экзамена.

После этого создается специальная комиссия, которая просматривает видеозапись и проверяет правильность оценивания.

В то же время в МВД уточняют: даже если жалобу удовлетворят, это не означает автоматического зачисления экзамена. В таком случае кандидат получает право повторно пройти практический экзамен. Такое право у кандидата есть независимо от заключения комиссии.

Какие сейчас действуют правила практического экзамена

Практическая часть экзамена должна длиться:

не менее 20 минут;

не более 60 минут.

Экзамен считается несданным, если кандидат допустил более трех типичных ошибок.

Повторная сдача возможна через 10 календарных дней после неудачной попытки. Стоимость административной услуги сейчас составляет 420 гривен.

Почему видеофиксация стала элементом реформы экзаменов

Введение полной видеофиксации практических экзаменов стало одним из важных изменений в системе подготовки водителей за последние годы. Ранее результаты экзамена часто зависели исключительно от субъективной оценки экзаменатора, что регулярно вызывало конфликты и подозрения в необъективности.

Теперь видеозапись фактически создает цифровое доказательство всего процесса сдачи экзамена. Это дисциплинирует не только кандидатов, но и самих экзаменаторов, ведь любое решение можно посмотреть и проверить.

В то же время само наличие камер не гарантирует отсутствия споров. Система обжалования с просмотром видео постепенно формирует более прозрачную модель экзаменации. Обжалование результатов не имеет практического смысла: все равно придется заново сдавать экзамен.