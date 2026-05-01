Названо найбільші та найменші авторинки ЄС

За перші три місяці 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано понад 2,8 млн нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Ринок демонструє нерівномірну структуру: кілька великих країн формують основний попит, тоді як найменші держави мають символічні обсяги продажів.
Лідери ринку
Беззаперечним лідером залишається Німеччина:
- 699 404 авто (+5,2%)
До п’ятірки найбільших ринків також увійшли:
- Італія — 484 577 авто (+9,2%)
- Франція — 401 555 авто (-2,1%)
- Іспанія — 300 529 авто (+7,6%)
- Польща — 151 639 авто (+6,7%)
Саме ці п’ять країн формують ядро автомобільного попиту в ЄС.
Найменші ринки
На протилежному полюсі — невеликі країни з обмеженим попитом:
- Литва — 9571 авто (+7,1%)
- Латвія — 4993 авто (+4,5%)
- Естонія — 4250 авто (+100,4%)
- Кіпр — 3670 авто (-17,5%)
- Мальта — 1558 авто (+22,2%)
Особливо виділяється Естонія, де ринок фактично подвоївся, хоча в абсолютних цифрах він залишається невеликим.
Порівняння з Україною
Для розуміння масштабу:
- В країнах ЄС живе близько 450 млн людей які за квартал купили 2,8 млн авто.
- В Україні мешкає близько 30 мільйонів людей, які за цей же період купили усього 15,4 тис. нових авто.
Виходить, що нові автомобілі у країнах ЄС купують у 12 разів активніше, ніж в Україні.
Як влаштований європейський ринок авто
- Європейський ринок залишається концентрованим — основні продажі генерують великі економіки.
- Зростання спостерігається у більшості країн, хоча є й винятки (Франція, Кіпр).
- Малі ринки можуть демонструвати високі темпи росту, але не впливають суттєво на загальну картину.
Ринок нових авто в ЄС продовжує зростати, але його структура залишається нерівномірною. Для автовиробників ключовими залишаються великі країни, тоді як малі ринки виконують скоріше нішеву роль.