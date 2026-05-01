Названо найбільші та найменші авторинки ЄС

Купівельна спроможність жителів ЄС у 12 разів більша ніж українців. Ринок нових автомобілів за підсумками І кварталу 2026 року наглядно це демонструє.
Євген Гудущан
1 травня, 10:30
logo0
logo0 хв

За перші три місяці 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано понад 2,8 млн нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Ринок демонструє нерівномірну структуру: кілька великих країн формують основний попит, тоді як найменші держави мають символічні обсяги продажів.

Лідери ринку

Беззаперечним лідером залишається Німеччина:

  • 699 404 авто (+5,2%)

До п’ятірки найбільших ринків також увійшли:

  • Італія — 484 577 авто (+9,2%)
  • Франція — 401 555 авто (-2,1%)
  • Іспанія — 300 529 авто (+7,6%)
  • Польща — 151 639 авто (+6,7%)

Саме ці п’ять країн формують ядро автомобільного попиту в ЄС.

Найменші ринки

На протилежному полюсі — невеликі країни з обмеженим попитом:

  • Литва — 9571 авто (+7,1%)
  • Латвія — 4993 авто (+4,5%)
  • Естонія — 4250 авто (+100,4%)
  • Кіпр — 3670 авто (-17,5%)
  • Мальта — 1558 авто (+22,2%)

Особливо виділяється Естонія, де ринок фактично подвоївся, хоча в абсолютних цифрах він залишається невеликим.

Порівняння з Україною

Для розуміння масштабу:

  • В країнах ЄС живе близько 450 млн людей які за квартал купили 2,8 млн авто.
  • В Україні мешкає близько 30 мільйонів людей, які за цей же період купили усього 15,4 тис. нових авто.

Виходить, що нові автомобілі у країнах ЄС купують у 12 разів активніше, ніж в Україні.

Як влаштований європейський ринок авто

  • Європейський ринок залишається концентрованим — основні продажі генерують великі економіки.
  • Зростання спостерігається у більшості країн, хоча є й винятки (Франція, Кіпр).
  • Малі ринки можуть демонструвати високі темпи росту, але не впливають суттєво на загальну картину.

Ринок нових авто в ЄС продовжує зростати, але його структура залишається нерівномірною. Для автовиробників ключовими залишаються великі країни, тоді як малі ринки виконують скоріше нішеву роль.

