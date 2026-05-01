Названо найбільші та найменші авторинки ЄС

За перші три місяці 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано понад 2,8 млн нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Ринок демонструє нерівномірну структуру: кілька великих країн формують основний попит, тоді як найменші держави мають символічні обсяги продажів.

Лідери ринку

Беззаперечним лідером залишається Німеччина:

699 404 авто (+5,2%)

До п’ятірки найбільших ринків також увійшли:

Італія — 484 577 авто (+9,2%)

Франція — 401 555 авто (-2,1%)

Іспанія — 300 529 авто (+7,6%)

Польща — 151 639 авто (+6,7%)

Саме ці п’ять країн формують ядро автомобільного попиту в ЄС.

Найменші ринки

На протилежному полюсі — невеликі країни з обмеженим попитом:

Литва — 9571 авто (+7,1%)

Латвія — 4993 авто (+4,5%)

Естонія — 4250 авто (+100,4%)

Кіпр — 3670 авто (-17,5%)

Мальта — 1558 авто (+22,2%)

Особливо виділяється Естонія, де ринок фактично подвоївся, хоча в абсолютних цифрах він залишається невеликим.

Порівняння з Україною

Для розуміння масштабу:

В країнах ЄС живе близько 450 млн людей які за квартал купили 2,8 млн авто.

В Україні мешкає близько 30 мільйонів людей, які за цей же період купили усього 15,4 тис. нових авто.

Виходить, що нові автомобілі у країнах ЄС купують у 12 разів активніше, ніж в Україні.

Як влаштований європейський ринок авто

Європейський ринок залишається концентрованим — основні продажі генерують великі економіки.

Зростання спостерігається у більшості країн, хоча є й винятки (Франція, Кіпр).

Малі ринки можуть демонструвати високі темпи росту, але не впливають суттєво на загальну картину.

Ринок нових авто в ЄС продовжує зростати, але його структура залишається нерівномірною. Для автовиробників ключовими залишаються великі країни, тоді як малі ринки виконують скоріше нішеву роль.