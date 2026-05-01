Названы самые большие и самые маленькие авторынки ЕС

За первые три месяца 2026 года в странах Европейский Союз было реализовано более 2,8 млн новых легковых автомобилей. Рынок демонстрирует неравномерную структуру: несколько крупных стран формируют основной спрос, тогда как самые маленькие государства имеют символические объемы продаж.

Лидеры рынка

Безоговорочным лидером остается Германия:

699 404 авто (+5,2%)

В пятерку крупнейших рынков также вошли:

Италия - 484 577 авто (+9,2%)

Франция - 401 555 авто (-2,1%)

Испания - 300 529 авто (+7,6%)

Польша - 151 639 авто (+6,7%)

Именно эти пять стран формируют ядро автомобильного спроса в ЕС.

Самые маленькие рынки

На противоположном полюсе - небольшие страны с ограниченным спросом:

Литва - 9571 авто (+7,1%)

Латвия - 4993 авто (+4,5%)

Эстония - 4250 авто (+100,4%)

Кипр - 3670 авто (-17,5%)

Мальта - 1558 авто (+22,2%)

Особенно выделяется Эстония, где рынок фактически удвоился, хотя в абсолютных цифрах он остается небольшим.

Сравнение с Украиной

Для понимания масштаба:

В странах ЕС живет около 450 млн людей которые за квартал купили 2,8 млн авто.

В Украине проживает около 30 миллионов людей, которые за этот же период купили всего 15,4 тыс. новых авто.

Получается, что новые автомобили в странах ЕС покупают в 12 раз активнее, чем в Украине.

Как устроен европейский рынок авто

Европейский рынок остается концентрированным - основные продажи генерируют крупные экономики.

Рост наблюдается в большинстве стран, хотя есть и исключения (Франция, Кипр).

Малые рынки могут демонстрировать высокие темпы роста, но не влияют существенно на общую картину.

Рынок новых авто в ЕС продолжает расти, но его структура остается неравномерной. Для автопроизводителей ключевыми остаются крупные страны, тогда как малые рынки выполняют скорее нишевую роль.