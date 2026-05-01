Названы самые большие и самые маленькие авторынки ЕС

Авторынки ЕС
За первые три месяца 2026 года в странах Европейский Союз было реализовано более 2,8 млн новых легковых автомобилей. Рынок демонстрирует неравномерную структуру: несколько крупных стран формируют основной спрос, тогда как самые маленькие государства имеют символические объемы продаж.
Лидеры рынка
Безоговорочным лидером остается Германия:
- 699 404 авто (+5,2%)
В пятерку крупнейших рынков также вошли:
- Италия - 484 577 авто (+9,2%)
- Франция - 401 555 авто (-2,1%)
- Испания - 300 529 авто (+7,6%)
- Польша - 151 639 авто (+6,7%)
Именно эти пять стран формируют ядро автомобильного спроса в ЕС.
Самые маленькие рынки
На противоположном полюсе - небольшие страны с ограниченным спросом:
- Литва - 9571 авто (+7,1%)
- Латвия - 4993 авто (+4,5%)
- Эстония - 4250 авто (+100,4%)
- Кипр - 3670 авто (-17,5%)
- Мальта - 1558 авто (+22,2%)
Особенно выделяется Эстония, где рынок фактически удвоился, хотя в абсолютных цифрах он остается небольшим.
Сравнение с Украиной
Для понимания масштаба:
- В странах ЕС живет около 450 млн людей которые за квартал купили 2,8 млн авто.
- В Украине проживает около 30 миллионов людей, которые за этот же период купили всего 15,4 тыс. новых авто.
Получается, что новые автомобили в странах ЕС покупают в 12 раз активнее, чем в Украине.
Как устроен европейский рынок авто
- Европейский рынок остается концентрированным - основные продажи генерируют крупные экономики.
- Рост наблюдается в большинстве стран, хотя есть и исключения (Франция, Кипр).
- Малые рынки могут демонстрировать высокие темпы роста, но не влияют существенно на общую картину.
Рынок новых авто в ЕС продолжает расти, но его структура остается неравномерной. Для автопроизводителей ключевыми остаются крупные страны, тогда как малые рынки выполняют скорее нишевую роль.