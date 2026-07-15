Названо найнадійніші універсали після 100 тисяч кілометрів: що обрати українцям

Німецький журнал Auto Bild опублікував рейтинг найнадійніших універсалів за результатами власних ресурсних випробувань. Проаналізовано автомобілі, які пройшли 100 тисяч кілометрів у редакційній експлуатації, після чого кожен із них повністю розібрали разом з експертами DEKRA для оцінки технічного стану основних вузлів та агрегатів.

Як формувався рейтинг

На відміну від звичайних тест-драйвів, довготривалі випробування Auto Bild тривають кілька років. За цей час журналісти фіксують усі несправності, звернення до сервісу, позапланові ремонти та витрати на експлуатацію.

Після завершення пробігу автомобілі проходять повний технічний аудит. Фахівці оцінюють ступінь зносу двигуна, коробки передач, підвіски, гальмівної системи, кузова та електроніки. Саме за сукупністю цих показників формується підсумкова оцінка.

Audi підтвердила репутацію одного з найнадійніших брендів

Перші два місця рейтингу посіли Audi A4 Avant (B9) та Audi A6 Avant (C8). Обидві моделі отримали максимальну оцінку та лише два штрафні бали за весь цикл випробувань.

Третім став BMW 320d Touring покоління G21, який також продемонстрував дуже високий рівень надійності. До першої десятки увійшли Ford Focus Turnier, Hyundai i30 Kombi, Volkswagen Passat Variant, Mercedes-Benz C-Class Estate, Volvo V90 Cross Country та ще дві моделі Audi.

Приємною новиною для українських автомобілістів стала висока позиція Skoda Octavia III Combi. Один із наймасовіших універсалів на нашому вторинному ринку отримав оцінку 2+ і підтвердив репутацію практичного та довговічного автомобіля.

Які моделі найчастіше купують українці

Для українського ринку результати цього рейтингу особливо цікаві, адже більшість його учасників регулярно імпортуються з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції.

Найпопулярнішими універсалами залишаються Skoda Octavia Combi, Volkswagen Passat Variant, Audi A4 Avant, Audi A6 Avant, BMW 3 Series Touring та Ford Focus Turnier. Саме вони найчастіше зустрічаються серед пропозицій на вторинному ринку.

Більшість автомобілів обладнані дволітровими дизельними двигунами, які за своєчасного обслуговування здатні без капітального ремонту долати понад 300 тисяч кілометрів. Саме тому такі моделі залишаються популярними серед українських водіїв, які щороку проїжджають великі відстані.

Втім, під час купівлі варто враховувати, що в Західній Європі універсали часто використовувалися як службові автомобілі. Через це навіть машини віком 5–7 років нерідко мають пробіг понад 250 тисяч кілометрів. Перед покупкою бажано перевірити сервісну історію, історію ДТП, реальний пробіг та провести повну діагностику двигуна, коробки передач і ходової частини.

Не всі моделі однаково вдалі

Найнижчі місця рейтингу посіли Renault Clio Grandtour, Ford Mondeo Turnier та BMW 540i Touring.

У Renault експерти зафіксували проблеми з коробкою передач та мультимедійною системою. Ford втратив багато балів через несправність системи наддуву двигуна, тоді як BMW отримав зауваження щодо рульового механізму та приводу.

Це ще раз підтверджує, що навіть дорогий автомобіль преміумкласу не завжди гарантує безпроблемну експлуатацію.

На що звернути увагу покупцям

Результати ресурсного тесту показують загальну надійність моделей, однак вони не можуть гарантувати технічний стан конкретного автомобіля.

Під час вибору універсала експерти радять насамперед перевіряти історію обслуговування, підтверджений пробіг, стан дизельної паливної системи, турбокомпресора, коробки передач і підвіски. Саме ці вузли найчастіше потребують дорогого ремонту після великих пробігів.

Якщо автомобіль регулярно проходив технічне обслуговування, більшість моделей із першої десятки рейтингу можуть стати вдалою покупкою навіть після кількох сотень тисяч кілометрів експлуатації.

Найкращі універсали за версією Auto Bild та рекомендації для України