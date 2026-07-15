Названы самые надежные универсалы после 100 тысяч километров: что выбрать украинцам

Немецкий журнал Auto Bild опубликовал рейтинг самых надежных универсалов по результатам собственных ресурсных испытаний. Были проанализированы автомобили, которые прошли 100 тысяч километров в редакционной эксплуатации, после чего каждый из них был полностью разобран совместно с экспертами DEKRA для оценки технического состояния основных узлов и агрегатов.
Как формировался рейтинг
В отличие от обычных тест-драйвов, длительные испытания Auto Bild длятся несколько лет. За это время журналисты фиксируют все неисправности, обращения в сервис, внеплановые ремонты и расходы на эксплуатацию.
По завершении пробега автомобили проходят полный технический аудит. Специалисты оценивают степень износа двигателя, коробки передач, подвески, тормозной системы, кузова и электроники. Именно по совокупности этих показателей формируется итоговая оценка.
Audi подтвердила репутацию одного из самых надежных брендов
Первые два места в рейтинге заняли Audi A4 Avant (B9) и Audi A6 Avant (C8). Обе модели получили максимальную оценку и всего два штрафных балла за весь цикл испытаний.
Третьим стал BMW 320d Touring поколения G21, который также продемонстрировал очень высокий уровень надежности. В первую десятку вошли Ford Focus Turnier, Hyundai i30 Kombi, Volkswagen Passat Variant, Mercedes-Benz C-Class Estate, Volvo V90 Cross Country и еще две модели Audi.
Приятной новостью для украинских автомобилистов стала высокая позиция Skoda Octavia III Combi. Один из самых массовых универсалов на нашем вторичном рынке получил оценку 2+ и подтвердил репутацию практичного и долговечного автомобиля.
Какие модели чаще всего покупают украинцы
Для украинского рынка результаты этого рейтинга особенно интересны, ведь большинство его участников регулярно импортируются из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.
Самыми популярными универсалами остаются Skoda Octavia Combi, Volkswagen Passat Variant, Audi A4 Avant, Audi A6 Avant, BMW 3 Series Touring и Ford Focus Turnier. Именно они чаще всего встречаются среди предложений на вторичном рынке.
Большинство автомобилей оснащены двухлитровыми дизельными двигателями, которые при своевременном обслуживании способны без капитального ремонта преодолевать более 300 тысяч километров. Именно поэтому такие модели остаются популярными среди украинских водителей, которые ежегодно преодолевают большие расстояния.
Впрочем, при покупке стоит учитывать, что в Западной Европе универсалы часто использовались в качестве служебных автомобилей. Из-за этого даже машины возрастом 5–––7 лет нередко имеют пробег свыше 250 тысяч километров. Перед покупкой желательно проверить сервисную историю, историю ДТП, реальный пробег и провести полную диагностику двигателя, коробки передач и ходовой части.
Не все модели одинаково удачны
Самые низкие места в рейтинге заняли Renault Clio Grandtour, Ford Mondeo Turnier и BMW 540i Touring.
В Renault эксперты зафиксировали проблемы с коробкой передач и мультимедийной системой. Ford потерял много баллов из-за неисправности системы наддува двигателя, тогда как BMW получил замечания по рулевому механизму и приводу.
Это еще раз подтверждает, что даже дорогой автомобиль премиум-класса не всегда гарантирует беспроблемную эксплуатацию.
На что следует обратить внимание покупателям
Результаты ресурсного теста показывают общую надежность моделей, однако они не могут гарантировать техническое состояние конкретного автомобиля.
При выборе универсала эксперты советуют в первую очередь проверять историю обслуживания, подтвержденный пробег, состояние дизельной топливной системы, турбокомпрессора, коробки передач и подвески. Именно эти узлы чаще всего требуют дорогостоящего ремонта после большого пробега.
Если автомобиль регулярно проходил техническое обслуживание, большинство моделей из первой десятки рейтинга могут стать удачной покупкой даже после нескольких сотен тысяч километров пробега.
Лучшие универсалы по версии Auto Bild и рекомендации для Украины
|Место
|Модель
|Оценка
|Рекомендация для украинского покупателя
|1
|Audi A4 Avant (B9)
|1
|Один из лучших вариантов. Проверьте историю обслуживания и коробку передач S tronic.
|1
|Audi A6 Avant (C8)
|1
|Очень надежный, но дорогой в обслуживании.
|3
|BMW 320d Touring (G21)
|1
|Один из лучших дизельных универсалов на рынке.
|4
|Ford Focus Turnier
|1-
|Хорошее соотношение цены, практичности и надежности.
|4
|Hyundai i30 Kombi
|1-
|Недооцененная модель с относительно недорогим обслуживанием.
|6
|Audi A6 Avant (C7)
|1-
|Хороший выбор, но стоит внимательно проверять пневмоподвеску (при наличии).
|7
|Audi RS4 Avant
|1-
|Надежный спортивный универсал, однако содержание обойдется дорого.
|7
|Mercedes-Benz C-Class Estate
|1-
|Комфортный автомобиль с высоким ресурсом, но дорогостоящим ремонтом.
|7
|Volkswagen Passat Variant (B8)
|1-
|Один из лучших семейных автомобилей на вторичном рынке.
|7
|Volvo V90 Cross Country
|1-
|Надежный, но отдельные запчасти стоят дорого.
|11
|Skoda Octavia III Combi
|2+
|Лучший выбор по соотношению цены, практичности и стоимости эксплуатации среди массовых моделей.
|12
|Mercedes-Benz E-Class Estate (S212)
|2+
|Хороший вариант для дальних поездок, но требует тщательной проверки.
|12
|Mazda6 Kombi
|2+
|Стоит обратить внимание на состояние кузова и антикоррозионную защиту.
|14
|Kia ProCeed GT
|2
|Удачный выбор для тех, кто ищет современный универсал с гарантированной историей.
|15
|Mercedes-Benz E-Class Estate (S213)
|2
|Комфортный, но дорогой в ремонте.
|15
|Volvo V60
|2
|Надежный автомобиль для длительных поездок.
|17
|Hyundai i40 Kombi
|2-
|Привлекателен по цене, но стоит внимательно проверять состояние дизельного двигателя.
|18
|Skoda Fabia Combi
|3+
|Хороший городской универсал, но не такой выносливый, как Octavia.
|19
|BMW 540i Touring
|3
|Высокие расходы на содержание могут перечеркнуть преимущества модели.
|20
|Ford Mondeo Turnier
|3
|Перед покупкой обязательно проверьте турбину и топливную систему.
|21
|Renault Clio Grandtour
|3-
|Наименее рекомендуемый автомобиль рейтинга из-за наибольшего количества замечаний во время теста.