Названы самые надежные универсалы после 100 тысяч километров: что выбрать украинцам

Немецкий журнал Auto Bild опубликовал рейтинг самых надежных универсалов по результатам собственных ресурсных испытаний. Были проанализированы автомобили, которые прошли 100 тысяч километров в редакционной эксплуатации, после чего каждый из них был полностью разобран совместно с экспертами DEKRA для оценки технического состояния основных узлов и агрегатов.

Как формировался рейтинг

В отличие от обычных тест-драйвов, длительные испытания Auto Bild длятся несколько лет. За это время журналисты фиксируют все неисправности, обращения в сервис, внеплановые ремонты и расходы на эксплуатацию.

По завершении пробега автомобили проходят полный технический аудит. Специалисты оценивают степень износа двигателя, коробки передач, подвески, тормозной системы, кузова и электроники. Именно по совокупности этих показателей формируется итоговая оценка.

Audi подтвердила репутацию одного из самых надежных брендов

Первые два места в рейтинге заняли Audi A4 Avant (B9) и Audi A6 Avant (C8). Обе модели получили максимальную оценку и всего два штрафных балла за весь цикл испытаний.

Третьим стал BMW 320d Touring поколения G21, который также продемонстрировал очень высокий уровень надежности. В первую десятку вошли Ford Focus Turnier, Hyundai i30 Kombi, Volkswagen Passat Variant, Mercedes-Benz C-Class Estate, Volvo V90 Cross Country и еще две модели Audi.

Приятной новостью для украинских автомобилистов стала высокая позиция Skoda Octavia III Combi. Один из самых массовых универсалов на нашем вторичном рынке получил оценку 2+ и подтвердил репутацию практичного и долговечного автомобиля.

Какие модели чаще всего покупают украинцы

Для украинского рынка результаты этого рейтинга особенно интересны, ведь большинство его участников регулярно импортируются из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Самыми популярными универсалами остаются Skoda Octavia Combi, Volkswagen Passat Variant, Audi A4 Avant, Audi A6 Avant, BMW 3 Series Touring и Ford Focus Turnier. Именно они чаще всего встречаются среди предложений на вторичном рынке.

Большинство автомобилей оснащены двухлитровыми дизельными двигателями, которые при своевременном обслуживании способны без капитального ремонта преодолевать более 300 тысяч километров. Именно поэтому такие модели остаются популярными среди украинских водителей, которые ежегодно преодолевают большие расстояния.

Впрочем, при покупке стоит учитывать, что в Западной Европе универсалы часто использовались в качестве служебных автомобилей. Из-за этого даже машины возрастом 5–––7 лет нередко имеют пробег свыше 250 тысяч километров. Перед покупкой желательно проверить сервисную историю, историю ДТП, реальный пробег и провести полную диагностику двигателя, коробки передач и ходовой части.

Не все модели одинаково удачны

Самые низкие места в рейтинге заняли Renault Clio Grandtour, Ford Mondeo Turnier и BMW 540i Touring.

В Renault эксперты зафиксировали проблемы с коробкой передач и мультимедийной системой. Ford потерял много баллов из-за неисправности системы наддува двигателя, тогда как BMW получил замечания по рулевому механизму и приводу.

Это еще раз подтверждает, что даже дорогой автомобиль премиум-класса не всегда гарантирует беспроблемную эксплуатацию.

На что следует обратить внимание покупателям

Результаты ресурсного теста показывают общую надежность моделей, однако они не могут гарантировать техническое состояние конкретного автомобиля.

При выборе универсала эксперты советуют в первую очередь проверять историю обслуживания, подтвержденный пробег, состояние дизельной топливной системы, турбокомпрессора, коробки передач и подвески. Именно эти узлы чаще всего требуют дорогостоящего ремонта после большого пробега.

Если автомобиль регулярно проходил техническое обслуживание, большинство моделей из первой десятки рейтинга могут стать удачной покупкой даже после нескольких сотен тысяч километров пробега.

Лучшие универсалы по версии Auto Bild и рекомендации для Украины