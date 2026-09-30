Названо найпопулярніші електромобілі в Україні у 2026 році

Як повідомляє Укравтопром у січні-серпні 2026 року український автопарк поповнили 22,2 тисячі електромобілів (BEV). Більшість із них були вживаними — на вторинний ринок припало 18,5 тисячі машин, тоді як нових електрокарів зареєстрували 3,7 тисячі.

Найпопулярніші моделі суттєво відрізнялися залежно від віку автомобіля.

Найпопулярніші нові електромобілі

Серед нових електрокарів найбільшим попитом користувалися переважно китайські моделі. До першої п'ятірки увійшли:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

BYD Sea Lion 06 EV — 534 авто; BYD Leopard 3 — 493; Zeekr 001 — 311; Volkswagen ID.UNYX — 271; Zeekr 7X — 244.

Таким чином, чотири з п'яти найпопулярніших нових електромобілів у цьому переліку припали на китайські бренди BYD та Zeekr.

Які вживані електромобілі купували найчастіше

На вторинному ринку лідерами залишаються переважно моделі, які вже давно представлені в Україні.

Найпопулярнішими були:

Tesla Model Y — 2471 авто; Nissan Leaf — 2429; Tesla Model 3 — 2291; Chevrolet Bolt — 1021; Kia Niro EV — 831.

Найбільше вживаних електромобілів серед цієї п'ятірки припало на Tesla Model Y — понад 2,4 тисячі автомобілів. Водночас різниця між нею та Nissan Leaf становила лише 42 машини.

Загалом за вісім місяців 2026 року український парк поповнили 22,2 тисячі BEV, причому частка вживаних електромобілів становила понад 80% від загальної кількості.a